Півзахисник Жирони Віктор Циганков 26 лютого відзначився забитим м'ячем у поєдинку 26-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Відео можна переглянути на "Футбол 24".

Жирона та Райо Вальєкано в першому таймі не забивали, а от після перерви рахунок у зустрічі відкрив Віктор Циганков.

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Гутьєррес отримав закидання з центру поля, той увірвався в штрафний з лівого краю та помітив вільного Циганкова. Вчасна передача, а Віктор точно пробив у дотик у дальній кут – 1:0.

До слова, українець забив свій 6-й гол за Жирону в цьому сезоні. Загалом, Циганков зіграв у 25 матчах, в яких також відзначився 3 результативними передачами на партнерів.

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