Віктор Циганков і Артем Довбик грають у матчі 26-го туру Ла Ліги Жирона – Райо Вальєкано 26 лютого. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Райо Вальєкано стартує о 22:00 за київським часом. Це вже третя зустріч команд у сезоні 2023/24. У першому колі Жирона виграла 2:1 (один із голів забив Артем Довбик, а Віктор Циганков віддав асист), а в 1/8 фіналу Кубка Іспанії каталонці переграли Райо з рахунком 3:1.

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Жирона в останніх трьох турах Ла Ліги набрала лише одне очко і опустилася на третє місце турнірної таблиці. У команди Мічела 56 залікових балів. Райо Вальєкано йде 14-м – 25 пунктів і 6-матчева серія без перемог у чемпіонаті. Щоправда, в останньому турі підопічні 36-річного Іньїго Переса, який очолив команду менше двох тижнів тому, відібрали очки в Реала (1:1).

Віктор Циганков і Артем Довбик опинилися в стартовому складі. В активі українського вінгера 5 голів і 3 асисти в 20-ти матчах Ла Ліги. Довбик зіграв 23 поєдинки чемпіонату Іспанії, забив 14 голів і 5 віддав 5 результативних передач. Щоправда, востаннє Артем забивав більше місяця тому – 21 січня він оформив хет-трик у ворота Севільї.

Де дивитися онлайн матч Жирона – Райо Вальєкано? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями поєдинку 26-го туру Ла Ліги можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Жирона:

Райо Вальєкано: