Жирона мінімально переграла на виїзді Кадіс у 9 турі Ла Ліги (1:0). Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Жирона лише у попередньому турі зазнала дебютної поразки в сезоні. Після розгрому від Реала каталонці втратили і лідерство, і Віктора Циганкова. Останній пропустить через травму 3-4 тижні. Зате доволі швидко зцілився конкурент українця – Порту. Жертва брутального фолу Начо потрапив у заявку на Кадіс. Артем Довбик вчетверте поспіль з'явився в основі "біло-червоних".

Кадіс – Жирона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Довбик зберіг місце у складі без Циганкова

Стартова чверть запам'яталась кількома брутальними фолами з раннім вилученням Мачіса. Скандальний венесуелець заїхав високо піднятою ногою у свого співвітчизника Янхеля Ерреру. Мотиви 30-річного форварда зрозуміти складно, адже ситуація взагалі не вимагала настільки жорсткої гри у центрі поля.

Той же Мачіс трохи раніше не скоритався жахливою помилкою Гассаніги. Аргентинський кіпер вирішив обігрувати Кріса Рамоса у власному штрафному, дозволивши себе обікрасти. Дарвін підхопив сферу, але випустив за лицеву, хоча його партнер міг одразу пробивати по воротах.

Жирона володіла м'ячем майже 80% ігрового часу, та попереду не вистачало гостроти. Еррера головою стріляв вище воріт (дежавю після матчу з Реалом), а Довбик майже не торкався м'яча – лише тричі за дебютні півгодини. Кадіс огризався небезпечними стандартами. Господарі, зокрема, просили пенальті за начебто гру рукою у виконанні Еріка Гарсії, проте арбітр промовчав.

Непомітний Довбик міг заробити одинадцятиметровий в кінці першого тайму. Накрутив кількох суперників і впав у боротьбі з Фалі. Після короткої паузи Монуера Монтеро отримав сигнал від VAR. Утім, рефері навіть не викликали до монітора. Епізод справді суперечливий. На повторах можна розгледіти удар по нозі українця. Та, можливо, спочатку Фалі легко торкнувся м'яча. Хай там як, на перерву команди пішли без голів. Ба більше, Жирона жодного разу не влучила у рамку, перебуваючи у більшості.

На початку другого тайму Довбик і Савіо створили класний момент у контратаці. Українець стягнув на себе захисника і якісно підіграв бразильцеві п'ятою. Удар сенсації Ла Ліги голкіпер Кадіса кінчиками пальців перевів на кутовий. Артем нарешті продемонстрував свої скіли.

️ Una acció elèctrica entre Dovbyk i Savio que a punt ha estat de significar el primer gol del Girona.#CádizGirona | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/4kJzdxaLhM — Girona FC (@GironaFC) October 7, 2023

Жирона домінувала і справедливо вийшла вперед. Алейш після передачі Коуту бездоганно викрутив під праву стійку з лінії штрафного – 1:0. Вже незабаром міг відзначатись бразильський латераль, якого вперше викликали до національної збірної. Проте з його пострілом впорався Ледесма. Довбик покинув поле на 72-й хвилині. Форварда збірної України замінив ветеран Стуані. Артем запам'ятався ефективним дриблінгом (2/2), 75% точності передач (2/2) і менш успішною боротьбою, вигравши лише 2 єдиноборства з п'яти. Аналітичний портал SofaScore поставив йому другий найнижчий бал у складі гостей.

Каталонцям не вдалося закрити матч без "валідолу". Кабрера втратив неймовірний шанс на 90+6, пробивши вище метрів з шести. Жирона обійшлася легким переляком і повернулась на перше місце у Ла Лізі (22 очки). Реал (21) і Барса (20) знову змушені наздоганяти. Кадіс залишився на 12-й позиції.