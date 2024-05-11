Німеччина, Бундесліга, 33-й тур

РБ Лейпциг – Вердер – 1:1

Голи: Шешко, 61 – Зайвальд, 35 (аг.)

Кельн – Уніон Берлін – 3:2

Голи: Кайнц, 45 (п.), Тіггес, 87, Даунс, 90+3 – Кнохе, 15, Фолланд,19 (п.)

Борусія М – Айнтрахт – 1:1

Голи: Хак, 9 – Діна Ебімбе, 35

Фрайбург – Хайденхайм – 1:1

Голи: Доан, 29 – Сесса, 38

Штутгарт мінімально здолав Аугсбург і обійшов Баварію у боротьбі за срібло – шваби за крок від клубного рекорду

РБ Лейпциг не зумів здолати Вердер і відпустив Баварію у боротьбу за бронзу Бундесліги. Бременці у цьому матчі не забивали – обидва голи на совісті "биків". Наприкінці першого тайму Зайвальд зрізав сферу у свої ворота, а по перерві Шешко зрівняв. Заради справедливості, гості мали шанс, аби вивести три очки, але вдовольнились бойовою нічиєю.

Божевільний камбек у боротьбі за виживання оформив Кельн, який вже у доданий час зумів перевернути гру з Уніоном. Берлінці вже до 20-й хвилини йшли з перевагою у два м'ячі, але "цапи" з пенальті зародили інтригу на позитивний результат, забивши у роздягальню. Вирішальними стали останні хвилини, на яких господарі забили двічі і вирвали перемогу в Уніона. Кельн залишився передостаннім, але все зе зберігає шанси на перехідні матчі.

Ще у двох матчах було зафіксовано однаковий рахунок – 1:1. Борусія М у першому таймі обмінялась голами з Айнтрахтом, а Фрайбург розійшовся миром з Хайденхаймом. Айнтрахт і Фрайбург залишаються у зоні єврокубків, але останніх вже завтра може викинути звідтам Хоффенхайм.

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