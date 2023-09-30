Артем Довбик і Віктор Циганков зберегли місце в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Жирона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартував о 19:30. Два божевільні моменти за перші ж 4 хвилини. Подача Коуту з правого флангу (чомусь статистичні портали, що базуються на даних OPTA порахували створення шансу Циганкову, який був у штрафному) завершується розстрілом Еррери головою – як не забив з моменту на 0,6 очікуваного гола?! Навіс Гутьєреса, і вже екс-динамівець у падінні намагається замкнути. Цього разу стійка і не менший розпач нашого Віктора! А почалося все з привозу Кепи під тиском, всі інші мадридці з неймовірним пресингом давали раду через пас.

Лунін має заздрити Довбику і Циганкову: онлайн-трансляція матчу Жирона – Реал Мадрид

Алейш Гарсія також не забив з вигідної позиції, а покарання трапилося миттєво. Мадрид дуже швидко прикінчив інтригу. Два божественні паси. Спочатку Беллінгем вирізав шедевральний пас на Хоселу, якого таки не втримав Блінд. А через ще 4 хвилини Кроос подав кутовий, Чуамені забив дебютний гол за Реал. Довбик уникнув офсайду, продерся у штрафний, але відверто не вийшов удар в Артема. Беллінгем, до слова, на 8 хвилині виразно собі підіграв рукою у штрафному, причому не раз. Судді, звісно, нічого не побачили.

Vaya SHOW con las manos esta liga de mierda.pic.twitter.com/qwf1gnjEHk — Ratolí Volador 3.0 (@RatoliVCF) September 30, 2023

Камавінга програв єдиноборство на початку зустрічі Довбику, а в середині першого тайму – Циганкову. Однак після одного моменту прийшов гол Хоселу, а після іншого Віктор швидко втратив м'яч. Реал контролює абсолютно все на футбольному полі. Белінгем відіграв кілька метрів у повільного Блінда, і лише Гассаніга врятував від погрому. Блінд прострілював, снаряд від ноги Хоселу відскочив у руку, тут на пенальті не тягнуло. Рюдігер двома руками тримав Довбика, українець таки зміг відкинути під удар, а ось партнер якось надто перелякано пробив.

Реал змушує побігати господарів за м'ячем коротким перепасом. Без шансів на відбір. Виглядає, ніби фаворит проти головного аутсайдера робить все, що заманеться. Ех, як же шкода, що Циганков не реалізував 200-відсотковий момент (гостротою у 0,54 xG) на 4 хвилині. Вінісіус уже було втратив володіння, але сам же відібрав і накинув на шедевр Кроосу, який приклався з льоту. Однак Гассаніга витягнув з-під поперечини. У підсумку Циганков на другий тайм не вийшов. Мічел випускає Валері Фернандеса.

Програв більшість боротьби, дозволяв себе обігрувати і невдало обводив сам, точність пасу – лише 69%. Не дуже допомагав у захисті та віддав тільки 2 паси у третину суперника. Найнижчий бал від SofaScore (6,1) серед усіх виконавців. Були в Циганкова і кращі матчі за Жирону. Очевидно, завадили і проблеми з м'язами, через які попросив досить ранню заміну. Кілька подач кутових з обох флангів. Кепа класно витягнув постріл Давіда Лопеса, Еррера з відскоком від газону дав мінімально вище. Що таке не йде, і як з цим боротися.

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Дуже схоже на ще один пенальті, який ігнорують судді. Чуамені робив підніжку на межі штрафного. З інших ракурсів вже більше нагадує на гру в м'яч. Довбика проводжають оплесками на 60 хвилині, виходить 36-річний Стуані. Беллінгем якимсь дивом не забив. Троє захисників плюс воротар таки закрили собою розстрільні удари Джуда. Савіо також розчаровує. Перейшов на фланг Циганкова, але далеко не той сьогодні бразилець, яким показував себе в усіх інших зустрічах сезону.

Саме з невдалих фінтів 19-річного вінгера стартувала третя результативна атака "вершкових". Беллінгем таки забив свій 6 гол за 8 турів, увінчавши зусилля Хоселу і обмінявшись з форвардом асистами один на одного. Родріго, який вийшов на заміні, продовжує тринькати момент за моментом у поточному сезоні Ла Ліги. Бразилець спересердя вдарив ногою об стовпчик за лицьовою лінією.

Начо дуже грубо летить в ноги супернику. Це жовта, вважає арбітр. VAR виправляє ситуацію. Навіщо таке творити в центрі поля? Порту, конкурент Циганкова, не може ногами поворушити і в сльозах покидає поле на ношах. Реал завдає Жироні першої поразки в Ла Лізі 2023/24 і повертається на 1 місце, набираючи 21 бал. Барселона (20 очок) також обходить на 1 пункт Циганкова, Довбика і компанію. Відзначаємо 4 сухий матч Кепи, який не дає шансів Луніну кількома крутими порятунками. Іспанський голкіпер відвернув 0,53 очікуваного гола трьома сейвами і виконав 28 точних передач з 39 (72%).

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