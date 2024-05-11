Мадридський Реал оголосив стартовий склад на матч 35-го туру іспанської Прімери проти Гранади. Посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 35-го туру Ла Ліги між мадридським Реалом і Гранадою стартує о 19:30 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. На жаль, Андрій Лунін знову залишився на лавці запасних – він пропускав і попередній тур, коли грали з Кадісом.

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Тоді вперше після травми зіграв Тібо Куртуа, який нині виходить у другому поєдинку поспіль. Українець залишався основним у Лізі чемпіонів.

Варто зазначити, що Карло Анчелотті в принципі залишив більшість лідерів на банці. Повз основу пролетіли також Тоні Кроос, Вінісіус Жуніор, Родріго, Джуд Беллінгем, Феде Вальверде, Дані Карвахаль і Ферлан Менді.

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