Жирона минимально обыграла на выезде Кадис в 9 туре Ла Лиги (1:0). Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Жирона лишь в предыдущем туре потерпела дебютное поражение в сезоне. После разгрома от Реала каталонцы потеряли и лидерство, и Виктора Цыганкова. Последний пропустит из-за травмы 3-4 недели. Зато удивительное исцеление помогло конкуренту украинца – Порту. Жертва брутального фола Начо восстановился через неделю и попал в заявку на Кадис. Артем Довбик в четвертый раз подряд появился в основе "бело-красных".

Кадис – Жирона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Довбик сохранил место в составе без Цыганкова

Стартовая четверть запомнилась несколькими брутальными фолами с ранним удалением Мачиса. Скандальный венесуэлец заехал высоко поднятой ногой в своего соотечественника Янхеля Эрреру. Мотивы 30-летнего форварда понять сложно, ведь ситуация вообще не требовала столь жесткой игры в центре поля.

Тот же Мачис чуть раньше не воспользовался ужасающей ошибкой Гассаниги. Аргентинский кипер решил обыгрывать Рамоса в собственной штрафной, позволив себя обокрасть. Дарвин подхватил сферу, но выпустил за лицевую, хотя его партнер мог сразу пробивать по воротам.

Жирона владела мячом почти 80% игрового времени, но впереди не хватало остроты. Эррера головой стрелял выше ворот (дежавю после матча с Реалом), а Довбик почти не касался мяча – всего трижды за дебютные полчаса. Кадис огрызался опасными стандартами. Хозяева, в частности, просили пенальти за игру рукой в исполнении Эрика Гарсии, однако арбитр промолчал.

Незаметный Довбик мог заработать одиннадцатиметровый в конце первого тайма. Накрутил нескольких соперников и упал в борьбе с Фали. После короткой паузы Монуэра Монтеро получил сигнал от VAR. Впрочем, рефери даже не вызывали к монитору. Эпизод действительно противоречивый. На повторах можно разглядеть удар по ноге украинца. Но, возможно, сначала Фали легко коснулся мяча. Как бы то ни было, на перерыв команды пошли без голов. Более того, Жирона ни разу не попала в створ, находясь в большинстве.

В начале второго тайма Довбик и Савио создали классный момент в контратаке. Украинец стащил на себя защитника и качественно подыграл бразильцу пяткой. Удар сенсации Ла Лиги голкипер Кадиса кончиками пальцев перевел в угловой. Артем наконец-то продемонстрировал свои скилы.

️ Una acció elèctrica entre Dovbyk i Savio que a punt ha estat de significar el primer gol del Girona.#CádizGirona | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/4kJzdxaLhM — Girona FC (@GironaFC) October 7, 2023

Жирона доминировала и справедливо вышла вперед. Алейш после передачи Коуту безупречно выкрутил под правую стойку с линии штрафной – 1:0. Вскоре мог отмечаться бразильский латераль, которого впервые вызвали в сборную. Однако с его выстрелом справился Ледесма. Довбик покинул поле на 72-й минуте. Форварда сборной Украины заменил ветеран Стуани. Артем запомнился эффективным дриблингом (2/2), 75% точности передач (2/2) и менее успешной борьбой, выиграв только 2 единоборства из пяти. Аналитический портал SofaScore оценил его второй самой низкой оценкой в составе бело-красных.

Каталонцам не удалось закрыть матч без "валидола". Кабрера упустил невероятный шанс на 90+6, пробив выше ворот метров с шести. Жирона обошлась легким испугом и вернулась на первое место в Ла Лиге (22 очка). Реал (21) и Барса (20) снова вынуждены догонять.