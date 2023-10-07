Матч, як і онлайн-трансляція Кадіс – Жирона, розпочнеться о 15:00 за Києвом. У прямому ефірі поєдинок можна переглянути на MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Жирона після домашньої поразки від Реала скотилась з вершини на третє місце. Андалусійці ж видали серію з чотирьох матчів без перемог і перебувають на 12-й сходинці. Віктор Циганков не потрапив у заявку через пошкодження. Натомість Артем Довбик зберіг місце в основі.

Наставник Жирони змирився з втратою Циганкова – конкурент українця може отримати шанс

Склади команд:

Кадіс: Ледесма, Каррера, Фалі, Мере, Карселен, Мачіс, Алькарас, Ескаланте, Алехо, Гомес, Рамос

Жирона: Гассаніга, Ерік Гарсія, Давід Лопес, Блінд, Мігель, Еррера, Алейш Гарсія, Іван Мартін, Коуту, Савіо, Довбик