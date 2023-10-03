Центральний захисник Реала Начо був покараний триматчевою дискваліфікацією за грубе порушення правил у матчі 8 туру Ла Ліги з Жироною (3:0).

На 90+4-й хвилині матчу з Жироною за рахунку 3:0 на користь "бланкос" капітан Реала Начо влетів у ноги Порту і "зламав" суперника – гравець каталонської команди покинув поле на ношах. Як інформує AS, комітет змагань чемпіонату Іспанії ухвалив рішення про триматчеву дискваліфікацію захисника.

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Таким чином, Начо пропустить Ель Класіко з Барселоною, яке заплановане на 28 жовтня. Крім цього топ-матчу капітан "бланкос" не зможе зіграти проти Осасуни і Севільї.

Крім цього Начо був покараний штрафом у розмірі 600 євро, а Реал – штрафом у розмірі 1050 євро.

На захист гравця Реал навів кілька аргументів: клуб наголошував на "зразковій професійній кар'єрі з погляду чесної гри і поваги до суперників" і на те, що відразу ж після матчу з Жироною Начо перепросив Порту через Instagram. Комітет оцінив таке ставлення захисника як "гідне похвали", проте не визнав, що його можна вважати пом'якшувальною обставиною.

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