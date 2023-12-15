Ребекка Велч призначена головним арбітром на матч Фулхем – Бернлі, який буде зіграний 23 грудня.

Матч 18-го туру АПЛ між Фулхемом і Бернлі розсудить Ребекка Велч. Як інформує ВВС, вона стане першою жінкою, якій доручили судити матч елітного англійського дивізіону. 40-річна Велч почала судити в 2010 році, а в січні стала першою жінкою, яка судила матч Чемпіоншипа між Бірмінгемом і Престоном.

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Також уперше за останні 15 років головним рефері стане темношкірий. Сем Еллісон призначений головним арбітром матчу 19-го туру АПЛ між Шеффілд Юнайтед і Лутоном. Останнім темношкірим арбітром АПЛ був Юрая Ренні, який завершив кар'єру у 2009 році.

"Це поворотні моменти для Ребекки і Сема, двох висококласних суддів. Вони заслужили на цю можливість", – заявив глава суддів Говард Вебб.

Нагадаємо, що кольори Фулхема захищає екс-вінгер Шахтаря Вілліан.

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