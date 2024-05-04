Арсенал переграв Борнмут (3:0) у матчі 36-го туру АПЛ 2023/24. Відео голів та огляд зустрічі дивіться на "Футбол 24".

"Каноніри" здобули три очки, обігравши "вишень". Відкрив рахунок Сака, влучно пробивши з пенальті. Для англійця гол став 20-м. Букайо – перший гравець, який забив 20 голів за Арсенал у сезоні (усі змагання) після П'єра-Емеріка Обамеянга в сезоні 2019-2020 (29).

Арсенал не без скандалу розгромив Борнмут, відірвавшись від Манчестер Сіті – Забарний старався, Зінченко знову не зіграв

Перемога над Борнмутом стала для "канонірів" 26-ю у поточному розіграші АПЛ. Команда Артети зрівнялася за кількістю перемог у Прем'єр-лізі минулого сезону (26). Тільки в 1930/31 (28) і 1970/71 (29) Арсенал виграв більше ігор в одній кампанії вищого дивізіону.

Наразі підопічні Артети перебувають на першому місці з 83 очками. Борнмут розташувався на 10-й сходинці з 48 балами.