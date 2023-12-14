Головний тренер Тоттенхема Ангелос Постекоглу заявив про необхідність підписання в зимове трансферне вікно гравця на проблемну позицію. "Нам потрібно підписати ще одного центрального захисника. Зараз ми перебуваємо в дуже вразливому стані в плані кадрів, якщо щось ще трапиться", – цитує слова Постекоглу інсайдер Фабріціо Романо.

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Наразі в лазареті "шпор" перебувають такі центральні захисники, як ван де Вен і Ромеро. Загалом же лондонці втратили через травми 11 гравців.

Раніше видання Mirror стверджувало, що центральний захисник Борнмута Ілля Забарний перебуває в шорт-листі Тоттенхема. Згідно з джерелом, "шпори" стежили за українцем ще з 2022 року, але Борнмут швидше домовився з Динамо про трансфер захисника за 20 млн фунтів.

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