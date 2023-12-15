Ребекка Уэлч назначена главным арбитром на матч Фулхэм – Бёрнли, который будет сыгран 23 декабря.

Матч 18-го тура АПЛ между Фулхэмом и Бёрнли рассудит Ребекка Уэлч. Как информирует ВВС, она станет первой женщиной, которой поручили судить матч элитного английского дивизиона. 40-летняя Уэлч начала судить в 2010 году, а в январе стала первой женщиной, которая судила матч Чемпионшипа между Бирмингемом и Престоном.

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Также впервые за последние 15 лет главным рефери станет темнокожий. Сэм Эллисон назначен главным арбитром матча 19-го тура АПЛ между Шеффилд Юнайтед и Лутоном. Последним темнокожим арбитром АПЛ был Юрая Ренни, который завершил карьеру в 2009 году.

"Это поворотные моменты для Ребекки и Сэма, двух высококлассных судей. Они заслужили эту возможность", – заявил глава судей Говард Уэбб.

Напомним, что цвета Фулхэма защищает экс-вингер Шахтёра Виллиан.

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