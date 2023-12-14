"Футбол 24" ділиться успіхами минулого тижня і роздає Fantasy-поради перед 17 туром чемпіонату Англії.

В англійській Прем'єр-лізі триває гарячий різдвяний період. У черговому епізоді подкасту про Фентезі АПЛ від "Футбол 24" розібрали, на яких гравців варто звернути увагу в цьому напруженому графіку.

Португальці шоковані "найбільшим диваком Шахтаря" – тренер знову вколов українців, скандальні голи і провал Судакова

Зокрема, з-поміж українців несподівано виділяється Ілля Забарний. Натомість здавалося б, безальтернативний Ерлінг Холанд раптом став проблемою.