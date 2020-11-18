Вранці 18 листопада "синьо-жовті" після сніданку вирушили в аеропорт Цюриха, інформує офіційний сайт УАФ.

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О 10:45 за європейським часом два командні автобуси (саме така кількість транспорту є вимогою для перевезення команд під час пандемії) вирушили на летовище. О 14:00 за Європою запланований виліт чартерного рейсу до Києва. Після прибуття до Борисполя всі члени делегації пройдуть ПЛР-тестування в аеропорту.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями, проте він все ж не відбудеться.

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