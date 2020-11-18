Чому матч Швейцарія – Україна скасовано раз і назавжди

Роджер Гарсталл, головний санітарний лікар кантону Люцерн, сплутав усі карти збірній України, зробивши все, щоб ключовий матч Ліги націй не відбувся. Те, що проходило з іспанцями, французами чи німцями, не вийшло цього разу. Команду Шевченка відправили на карантин. Усю. Раніше відбувалися лише тим, що ізолювали футболістів, тест на коронавірус яких виявлявся позитивним. Пікантності ситуації додає відвертий конфлікт інтересів. З одного боку ми самі винні: 2 дні поспіль гравці "синьо-жовтої" дружини ставали черговими жертвами тестування на COVID-19, формальна причина зачепитися була – 9 нових випадків за 4 дні, хоч 3 з них це тести представників Шахтаря, які вже перехворіли. З іншого: а судді хто? Проводила тести та ухвалювала рішення про примусовий карантин цілком собі зацікавлена сторона.

Швейцарія – Україна: матч Ліги націй не відбудеться взагалі, його доля в руках УЄФА

Самі швейцарські ЗМІ, як і головний тренер "наті" Петковіч, відзначали важливість збереження місця в елітному дивізіоні Ліги націй. Якщо б Швейцарія не здолала Україну з потрібним рахунком (поразка 2:3, 3:4 тощо влаштовувала наших), вона опускалася в Дивізіон Б. Там менше грошей (1,5 млн євро бонусів замість 2,25 за саму участь), нижчий престиж, гірша можливість засвітити і перевірити своїх гравців на топ-рівні. Журналіст швейцарського сайту Le Temps Ліонель Пітте згадує слова директора Інтера Джузеппе Маротти, мовляв, місцеві органи охорони здоров'я зараз мають таку владу, що це загрожує спортивній чесності змагань.

Voilà. La semaine dernière, le directeur de l'Inter Giuseppe Marotta disait que les autorités sanitaires locales avaient un tel pouvoir dans la situation actuelle que cela menaçait l'équité sportive des compétitions. On est en plein dedans. #SUIUKR https://t.co/CKeMifuwq3 — Lionel Pittet (@lionel_pittet) November 17, 2020

На полі Швейцарія не виграла жодного матчу за весь 2020 рік (4 поразки і 3 нічиї). Таке трапилося вперше з 1998-го! Хтозна, можливо, лікар кантону Люцерн (сам зізнається, що є футбольним фанатом, але на нього впливали лише медичні факти) просто глянув на результати команди Петковіча чи отримав сумний флешбек з ЧС-2006, коли Шевченко і Ко не пустили його команду в чвертьфінал після серії пенальті... І без віри в історичну першу перемогу над Україною вирішив хоч так наблизити своїх до успіху. Бо чи був ризик настільки великим, як малює пан Гарсталл?

Насправді навіть німецькі медики визнають: шанс інфікуватися під час матчу на відкритому повітрі значно нижчий, ніж в інших обставинах. На підтвердження цього – відсутність заражених серед футболістів збірної Німеччини, які грали проти України у суботу, зокрема, стикалися з Маліновським, Макаренком, Соболем, чиї тести потім виявилися позитивними. Самі швейцарці зараз клянуться, що хотіли б отримати перемогу не в кабінетах. Водночас представники цієї збірної були б не проти, аби "синьо-жовті" привезли збірну U-21 чи ще якийсь резерв, хоча в нашої молодіжки нині був розгромний матч проти Північної Ірландії, а зібрати аби кого та ще й без тренерського штабу – теж варіант так собі, відверто на руку супернику.

Реакція УЄФА

"Після поточних позитивних результатів на COVID-19 у складі збірної України відповідні швейцарські органи вирішили помістити всю делегацію збірної України на карантин. Українська футбольна асоціація підтвердила, що в неї немає іншої команди, тобто гравців, які відповідають критеріям та можуть взяти участь у матчі сьогодні чи завтра. Відтак матч Ліги націй УЄФА між Швейцарією та Україною, запланований на вівторок, 17 листопада 2020 року, відбутися не може.

Тепер це питання буде передано до контрольно-етичного та дисциплінарного органу УЄФА для ухвалення рішення відповідно до спеціальних правил, що застосовуються до матчів збірних УЄФА. УЄФА хотів би підкреслити важливість для всіх команд, гравців, чиновників та всіх, хто бере участь, повної поваги до Протоколу повернення до гри УЄФА та відповідної нормативної бази", – так звучить текст офіційного коментаря Європейського футбольного союзу щодо скасування матчу збірних.

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Швейцарія зробила все дуже технічно. Переклали вину з себе на нас. Хитро заявили, типу: "Та ми не проти, хай приїжджає команда, яка не контактувала із зараженими". Хоча по факту саме приймаюча сторона не дозволила грати, адже УЄФА був не проти – збірна Шевченка із запасом назбирувала 13 гравців заявки, з яких кілька воротарів, чиї тести двічі поспіль виявилися негативними. Утім, у варіант технічної поразки для господарів абсолютно не віриться. Був такий прецедент. Фарерські острови помістили братиславський Слован у карантин, дозволивши привезти молодіжний склад на ранніх етапах кваліфікації нинішньої Ліги чемпіонів. Словаки так і не змогли вирішити ситуацію, і далі сенсаційно пішов Клаксвік завдяки рішенню УЄФА.

So it seems UEFA (or lots) will decide if Switzerland will remain a League A team or not.



I can only assume the Luzern state doctor had a series of unfortunate flashbacks to 2006 when he saw the case land on his desk this afternoon. #SUIUKR pic.twitter.com/kI0O9Rxnml — ????????????? - Craig King (@FootballSwissEN) November 17, 2020

Дуже насторожує, що європейські футбольні чиновники пропонували Україні – везіть новий склад, гра відбудеться у найближчі дні. Фактично вони вже підтримали швейцарську позицію. Відмова УАФ може виявитися фатальною у цій справі. Ніби й логічно (у якому стані будуть викликані, хто має бути тренером такої команди – Ротань, Шевченко через Zoom?), хоча не дуже красиво щодо все ще доступних гравців і навіть зірок за калібром УПЛ, яких можна було б екстрено викликати. Ті ж Буяльський, Кочергін, Фаворов, Юрченко, Іванісеня, Калітвінцев, Філіппов, Паст, Волинець, Безус, Вернидуб, Пластун, Ковалець, Пердута, Хомченовський, Зозуля, Селезньов – та багато хто міг би згадати молодість або втілити мрію всього життя.

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На жаль, взагалі немає віри в те, що суперники зустрінуться наступного року, і все вирішиться на полі. Адже у 2021-му буде Чемпіонат Європи і старт відбору ЧС-2022. Коли ще втиснути цю дуель – замість літніх товарняків? Швейцарська федерація повністю заперечує таке вирішення. Є ще один, найбільш нейтральний варіант. Якщо УЄФА таки вирішить, що ніхто з учасників матчу не винен, доведеться йти шляхом жеребкуванням. І він також доволі виграшний для України, адже наші шанси тоді становлять понад 66% (нічия та перемога влаштовують), а швейцарцям треба молитися лише на "перемогу". Для них цей варіант не дуже. А всі штаб-квартири УЄФА і навіть Спортивний суд розташовані у Швейцарії, якщо ви розумієте, про що ми...

Та й ситуація настільки катастрофічна лише у нас. Європейські чиновники можуть спокійно сказати, а чому ви одні довели до такого масштабного спалаху вдруге за місяць – не швейцарців же в цьому вина? Та ж Норвегія полетіла запасним складом до Австрії, але це просто рішення її можновладців, адже інфікований лише 1 виконавець і дують на холодне. Словом, Дисциплінарний комітет вирішить долю збірної України, а потім з великою імовірністю будуть тривалі розгляди у судах. Коли це станеться, немає жодного розуміння. Тут така справа, що поспішати немає необхідності, божевільний для "синьо-жовтих" турнір завершено у максимально прикрий спосіб, а наступні збори не скоро, аж у березні.