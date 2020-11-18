"Позиція Української асоціації футболу щодо скасованого матчу Ліги націй-2020/2021 Швейцарія – Україна залишається незмінною: національна збірна готова до поєдинку в тому складі, який зараз перебуває у Швейцарії, і ми докладаємо всіх необхідних зусиль для того, щоб гра відбулася 18 листопада.

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Відповідного листа УАФ надіслала до УЄФА, виклавши в ньому всі нюанси ситуації, що склалася, і можливі варіанти її вирішення. Позиція УАФ базується на чіткому переконанні в тому, що гравці й персонал збірної, які отримали негативні результати тестів на COVID-19, мають право брати участь у матчі відповідно до Протоколу УЄФА про повернення до гри. У списку збірної для участі в поєдинку є більше 13-х гравців (у тому числі – мінімум один воротар). Тому ми просимо УЄФА сприяти отриманню від місцевої влади у Швейцарії рішення про звільнення протестованих гравців від карантину й дозволу на їхню участь у матчі.

У той же час УАФ готова зробити все можливе, щоб, відповідно до пропозиції УЄФА, сформувати повністю новий склад команди до вечора 18 листопада, але вважає це неможливим з об’єктивних, незалежних від неї причин. Зокрема, це той факт, що молодіжна збірна U-21, гравці якої могли б скласти основу нової команди, ввечері зіграла поєдинок (проти Північної Ірландії U-21 – прим. Футбол 24) відбору Євро-2021. Якщо УЄФА зробить виключення й дозволить цим футболістам узяти участь у більш ніж одному матчі протягом 48-ми годин, УАФ докладе необхідних зусиль для організації їхньої поїздки до Швейцарії та участі у грі. Ця команда – єдиний можливий варіант, тому що юнацькі збірні не збиралися через рішення УЄФА про перенесення всіх матчів, окрім ігор U-21. Інші гравці, яких теоретично можна було б викликати до головної команди, перебувають у різних містах або за кордоном.

Крім того, відповідно до протоколу УЄФА, гравцям перед матчем необхідно пройти тестування в сертифікованій лабораторії УЄФА. Здати такий тест в акредитованій УЄФА в Україні лабораторії можна не раніше 9:00 18 листопада. При цьому ця сама лабораторія вказує рекомендований час вильоту футболістів, до якого можна буде отримати всі результати тестів, це – 21:00. Оскільки гравці не можуть вилетіти на матч, не отримавши перед цим негативного результату тесту, то ця обставина є ще однією з тих, які роблять неможливою участь нового складу національної збірної в поєдинку 18 листопада.

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Також не в усіх українських гравців є біометричні паспорти для безвізового в’їзду до країн ЄС. Усі вищезгадані обставини, і це підтверджують відповідні служби в МЗС України, фактично унеможливлюють організацію прямого чартерного рейсу до Швейцарії у відведений час. Наведені об’єктивні причини роблять неможливим формування нового складу національної збірної та його прибуття до місця проведення матчу до вечора 18 листопада. Ці самі причини виключають вину збірної України в цій ситуації. Матч можна було б відкласти на термін, достатній для того, щоб сформувати нову збірну, як це передбачено Циркуляром № 66 УЄФА, але таке рішення – виключно в компетенції УЄФА.

Позиція УАФ полягає в тому, що результат цього поєдинку має визначитися саме на футбольному полі й відповідно до принципів фейр-плей. Також підкреслюємо той факт, що можливість організації матчу в рамках чинного міжнародного вікна залежить виключно від позиції УЄФА в цьому питанні. Сподіваємося на оперативне й об’єктивне рішення УЄФА", – йдеться у повідомленні УАФ.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, "синьо-жовтих" відправили на карантин, а УЄФА запропонував вітчизняній асоціації замінити збірну іншою командою.

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