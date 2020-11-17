Поєдинок збірної України в Лізі націй проти команди Швейцарії таки може не відбутися у заплановану дату.

Поєдинок, від якого залежить доля України в дивізіоні А, буде перенесений через нові випадки зараження COVID-19 в українській команді, повідомляє Meta-ratings.

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За інформацією джерела, попереднє рішення про перенесення гри на більш пізній термін вже ухвалене, після того як головний лікар швейцарського кантону Роджер Харстолл заборонив проведення матчу, незважаючи на дозвіл від УЄФА. Найближчим часом про перенесення зустрічі повинні оголосити офіційно.

Водночас швейцарське видання BLICK повідомляє, що всю українську команду можуть помістити на карантин. Наразі збірна України вивчає можливість провести поєдинок проти Швейцарії завтра, 18 листопада, залучивши гравців молодіжної збірної та команди U-20. Не виключено, що переможця гри взагалі визначать жеребкуванням, відзначає видання.

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Асоціація футболу Швейцарії підтвердила, що лікар вирішив відправити українську делегацію на карантин. Наразі команди очікують остаточного рішення УЄФА щодо проведення поєдинку.

Нагадаємо, матч Швейцарія – Україна спочатку повинен був відбутися 17 листопада. Перед завершальним туром Ліги націй українці посідають третє місце, маючи в своєму активі шість очок, швейцарці з трьома очками йдуть на останньому місці.

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