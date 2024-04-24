"Ніколи в юнацьких збірних не було такої кількості легіонерів. Добре це чи погано? Це просто факт. Зараз така ситуація в країні, і багато гравців поїхало за кордон. Але це не говорить про те, що вони мають якийсь кращий рівень, ніж футболісти в Україні.

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Але що може бути з часом? Тому що дуже велика кількість гравців зараз грає. Рахунок іде не на сотні, на тисячі. Ми рахували по 4 віковим категоріям з 2005 по 2008 роки – це 3500 гравців.

Це дуже велика кількість. З часом це дасть нам якість. Думаю, будуть гідні гравці з хороших клубів, вже адаптовані до європейського футболу. А зараз багато гравців ще тільки адаптуються.

Але це вже дуже цікава тенденція, тому що вони приїжджають дуже впевнені в собі. Змінюється і психологія, змінюється і погляд на багато речей, тому що життя в Європі трошки змінює їхню парадигму та ставлення до всього. Ти тільки поважаєш гравців з Німеччини, Італії, з провідних країн, але ти їх уже не боїшся. До цього був якийсь страх, що якщо це іспанці чи німці, то вони – суперлюди. А зараз приїжджають вільні люди, впевнені в собі. Це дуже впадає в очі", – сказав Михайленко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, збірна України U-19 кваліфікувалась на Євро-2024 і згідно з результатами жеребкування потрапила до групи А, де зіграє з командами Північної Ірландії (господар змагань), Норвегії та Італії.

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