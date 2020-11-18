"Чи здобуде Швейцарія технічну перемогу? Я можу тільки здогадуватися. Але цю дискусію можна було б врятувати, якби лікар кантону своїм рішенням не схибив. Наприклад, можна було б перенести гру на середу і ще раз перевірити українську команду перед грою.

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Якщо б 13 або більше гравців отримали негативні результати тестів, то могли б зіграти. За правилами УЄФА, наскільки я знаю, є два варіанти: технічна поразка або жеребкування. Обидва рішення незадовільні, тому що вони не були реалізовані на полі. Навіть враховуючи невигідне становище Швейцарії, коли справа стосується жеребкування.

Чи є інші рішення? Можливо, новий розклад ігор на наступний рік. Наприклад, матч можуть провести замість однієї з підготовчих ігор до Євро-2020. На мій погляд, в УЄФА немає ніяких обмежень по часу, щоб зіграти поєдинок в цьому році. Це було б найсправедливішим спортивним рішенням", – цитує Томаса Грімма Blick.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія – Україна через нові випадки коронавірусу, а "синьо-жовтих" відправили на карантин. Пізніше УАФ заявила, що збірна готова провести поєдинок 18 листопада з наявними неінфікованими гравцями.

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