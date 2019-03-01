"Зараз – найбільш збалансована команда з моменту мого приходу в Карпати", – Смалійчук оцінив трансферну кампанію клубу

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук підсумував зимове трансферне вікно для львівського клубу.

"Не зовсім правильно буде говорити, що Карпати підсилились лише двома новачками. Окрім Онгли та Йоди, до нас повернулись деякі гравці з оренди, а також наші власні вихованці.

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Вважаю, що за час моєї роботи в Карпатах у це трансферне вікно ми провели найбільш якісну трансферну кампанію. Ми орієнтувались перш за все на якість та змогли привезти до Львова саме тих виконавців, за якими стежили давно та яких хотіли підписати. Вважаю, що завдання підсилити Карпати ми виконали, а крім того, змогли збалансувати команду та зміцнити проблемні позиції. Гадаю, що саме зараз – найбільш збалансована команда з моменту мого приходу в Карпати.

Онглу ми вели рік і могли його підписати ще влітку, проте з деяких причин не склалося. Його та Йоду я знаю особисто. Зізнаюсь, ми не вірили у можливість переходу Йоди в Карпати, але він отримав статус вільного агента, врегулювавши питання з попереднім клубом (Реус Депортіво, за який виступав Йода, отримав дискваліфікацію з чемпіонату Іспанії – прим. "Футбол 24").

Після цього ми одразу почали роботу щодо його підписання", – розповів Смалійчук під час представлення новачків "левів" Мартіна Онгли та Каріма Йоди.

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