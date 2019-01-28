Реус Депортіу дискваліфікований із професійних турнірів Іспанії на 3 роки – він змагається з клубами українців у Сегунді

Через борги перед гравцями клуб Сегунди Реус Депортіу виключений із професійних змагань на тривалий термін.

Каталонський клуб відлучений від змагань на 3 роки, повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

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Причиною дискваліфікації Реус Депортіу стали серйозні борги перед гравцями. Також клуб оштрафували на 250 тисяч євро. Упродовж найближчих 15-ти днів "Механічний фундук" (прізвисько команди) може подати апеляцію.

Нещодавно Реус Депортіу був придбаний американськими інвесторами, які пообіцяли збудувати сучасний стадіон на 18 тисяч місць.

Реус Депортіу сезон 2018/19 проводить у Сегунді, де змагається, зокрема, з клубами українських легіонерів – Малагою, Альбасете та Луго. В активі клубу 21 очко та 20-те місце в турнірній таблиці. У своїй історії Реус жодного разу не грав у Прімері.