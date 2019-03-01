"Під**аси, ху**оси": Смалійчук разом з фанатами Карпат брутально вилаяв ФК Львів (18+)

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук "запалив" в одному із львівських закладів.

У мережу потрапило відео, на якому оголений віце-президент Карпат Олег Смалійчук у компанії вболівальників "левів" виконує нецензурну пісню, яка адресована футбольному клубу Львів, повідомляє Tribuna.

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До слова, цю кричалку вболівальники Карпат вигукували під час матчу 19-го туру УПЛ між Львовом і Чорноморцем. Нагадаємо, вже післязавтра, 3 березня відбудеться львівське дербі між Карпатами та Львовом. Поєдинок розпочнеться о 17 годині на стадіоні Україна.