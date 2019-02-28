Смалійчук розповів, чи міг Швед перейти в Динамо

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук розповів про перемовини з Динамо щодо трансферу Мар'яна Шведа.

"Швед в Динамо? Офіційних листів у клуб не надходило. Дзвінки і усні перемовини не коментую.

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Була пропозиція на 500 тисяч більша, ніж від Селтіка. Це був клуб з Європи. Швед спілкувався з Димінським, йому озвучили варіанти і він обрав Селтік.

Спекуляції тут недоречні. Клуб міг заробити більше, але сам Мар'ян прийняв таке рішення. Ми постараємось зробити все, щоб він успішно заграв у Шотландії. Представники Селтіка слідкують за його діями та відвідають поєдинок Карпат, щоб поспілкуватися з ним", – сказав Смалійчук.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат