toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Смалійчук розповів, чи міг Швед перейти в Динамо

14:36 906 Читать на русском
Смалійчук розповів, чи міг Швед перейти в Динамо
Олег Смалійчук / Фото: ФК Карпати

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук розповів про перемовини з Динамо щодо трансферу Мар'яна Шведа.

"Швед в Динамо? Офіційних листів у клуб не надходило. Дзвінки і усні перемовини не коментую.

Циганик: Швед більше хотів перейти у Динамо – причому двічі

Була пропозиція на 500 тисяч більша, ніж від Селтіка. Це був клуб з Європи. Швед спілкувався з Димінським, йому озвучили варіанти і він обрав Селтік.

Спекуляції тут недоречні. Клуб міг заробити більше, але сам Мар'ян прийняв таке рішення. Ми постараємось зробити все, щоб він успішно заграв у Шотландії. Представники Селтіка слідкують за його діями та відвідають поєдинок Карпат, щоб поспілкуватися з ним", – сказав Смалійчук.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

Джерело: Футбол 24
Теги
Головне Олег Смалійчук Трансфери Динамо Київ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Динамо Динамо Карпати Карпати Селтік Селтік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
42
хв
Валенсія
22:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук