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"Сейчас – самая сбалансированная команда с моего прихода в Карпаты", – Смалийчук оценил трансферную кампанию клуба

18:40 49 Читати українською
"Сейчас – самая сбалансированная команда с моего прихода в Карпаты", – Смалийчук оценил трансферную кампанию клуба
Олег Смалийчук на представлении новичков Карпат / фото ФК Карпаты

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук подытожил зимнее трансферное окно для львовского клуба.

"Не совсем правильно будет говорить, что Карпаты усилились лишь двумя новичками. Кроме Онглы и Йоды, к нам вернулись некоторые игроки из аренды, а также наши собственные воспитанники.

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Считаю, что за время моей работы в Карпатах в это трансферное окно мы провели наиболее качественную трансферную кампанию. Мы ориентировались прежде всего на качество и смогли привезти во Львов именно тех исполнителей, за которыми следили давно и которых хотели подписать. Считаю, что задачу усилить Карпаты мы выполнили, а кроме того, смогли сбалансировать команду и укрепить проблемные позиции. Думаю, что именно сейчас – наиболее сбалансированная команда с момента моего прихода в Карпаты.

Онглу мы вели год и могли его подписать еще летом, однако по некоторым причинам не сложилось. Его и Йоду я знаю лично. Признаюсь, мы не верили в возможность перехода Йоды в Карпаты, но он получил статус свободного агента, урегулировав вопрос с предыдущим клубом (Реус Депортиво, за который выступал Йода, получил дисквалификацию из чемпионата Испании – прим. "Футбол 24").

После этого мы сразу начали работу по его подписанию", – рассказал Смалийчук во время представления новичков" львов "Мартина Онглы и Карима Йоды.

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Источник: Футбол 24
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