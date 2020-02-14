Закохані Шевченко, Зінченко й інші зірки України, сексуальний футбол екс-гравця Шахтаря – День Валентина у наших

Футболісти збірної України, зірки УПЛ, Динамо, Шахтаря і не тільки відсвяткували День закоханих, привітавши своїх чарівних дівчат та дружин. Андрій Шевченко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков і багато інших.

Рік тому День Валентина відзначився для Шахтаря і Динамо шаленими нічиїми з Айнтрахтом й Олімпіакосом. Сьогодні українські футболісти тільки готуються до відновлення сезону, тому могли приділити більше часу своїм половинкам. Не забувають привітати своїх коханих і легіонери збірної України, які виступають за кордоном. Так, дуже милим постом відзначився півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, який з кожним днем кохає свою Роксану все сильніше. Дружина відповіла, що любов живе набагато більше, ніж 3 роки, про які кажуть.

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Кохана Романа Яремчука Христина поділилася фото своєї чудової пари.

Лідер Динамо Віктор Циганков, який не зіграв жодного товариського матчу через проблеми зі здоров'ям, зізнається в коханні.

Шахтар вітає фанатів з допомогою Матвієнка, який міг уже зараз грати десь в АПЛ.

Із Днем святого Валентина, родино ФК «Шахтар»!



Нас об’єднує одна любов! pic.twitter.com/Abpdcwj42g — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) February 14, 2020

Олександр Зінченко і Влада Седан вітають усіх романтичним фото з пляжів. Сашко ще не знав, що його Ман Сіті на 2 сезони дискваліфікували з ЛЧ.

Дружина Віталія Буяльського не втратила нагоди похвалитися "красивим фото" з чоловіком.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, як завжди, закоханий і разом з Крістен Пазік.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко і його дружина Маргарита закохані та усміхнені.

Рустам Худжамов, мабуть, повинен виграти у номінації "фото дня" на свято закоханих. Голкіпер, який починав у Динамо, продовжив у Шахтарі, а зараз грає за Маріуполь у свої 37 не втрачає навичок і не забуває про власні рукавички навіть в найбільш інтимні моменти. Не обійшлося без тролінгу та гумору. Такий він, сексуальний футбол по-українськи.

У найкращого бомбардира УПЛ серед тих, хто не грає в нападі, ідилія. Богдан Лєднєв з коханою – це завжди море квітів.

В Артема Мілевського все серйозно. Майже все.

У непростий для Артема Бєсєдіна час його підтримують найближчі.

Ну, а кохана Луніна Анастасія, яка знається на хороших пабліках, отримала розкішний подарунок.

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