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МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - ХЕТАФЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Закохані Шевченко, Зінченко й інші зірки України, сексуальний футбол екс-гравця Шахтаря – День Валентина у наших

22:39 1015 Читать на русском
Закохані Шевченко, Зінченко й інші зірки України, сексуальний футбол екс-гравця Шахтаря – День Валентина у наших
Олександр Зінченко і його наречена Влада Седан
Тарас Котів Тарас Котів

Футболісти збірної України, зірки УПЛ, Динамо, Шахтаря і не тільки відсвяткували День закоханих, привітавши своїх чарівних дівчат та дружин. Андрій Шевченко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков і багато інших.

Рік тому День Валентина відзначився для Шахтаря і Динамо шаленими нічиїми з Айнтрахтом й Олімпіакосом. Сьогодні українські футболісти тільки готуються до відновлення сезону, тому могли приділити більше часу своїм половинкам. Не забувають привітати своїх коханих і легіонери збірної України, які виступають за кордоном. Так, дуже милим постом відзначився півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, який з кожним днем кохає свою Роксану все сильніше. Дружина відповіла, що любов живе набагато більше, ніж 3 роки, про які кажуть.

Познайомилися під час матчу, а змінюють клуби лише парою – історія футбольного кохання

Кохана Романа Яремчука Христина поділилася фото своєї чудової пари.

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Допис, поширений ????????? ????????? (@ya_christinchik)

Лідер Динамо Віктор Циганков, який не зіграв жодного товариського матчу через проблеми зі здоров'ям, зізнається в коханні.

Шахтар вітає фанатів з допомогою Матвієнка, який міг уже зараз грати десь в АПЛ.

Олександр Зінченко і Влада Седан вітають усіх романтичним фото з пляжів. Сашко ще не знав, що його Ман Сіті на 2 сезони дискваліфікували з ЛЧ.

Дружина Віталія Буяльського не втратила нагоди похвалитися "красивим фото" з чоловіком.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, як завжди, закоханий і разом з Крістен Пазік.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко і його дружина Маргарита закохані та усміхнені.

Рустам Худжамов, мабуть, повинен виграти у номінації "фото дня" на свято закоханих. Голкіпер, який починав у Динамо, продовжив у Шахтарі, а зараз грає за Маріуполь у свої 37 не втрачає навичок і не забуває про власні рукавички навіть в найбільш інтимні моменти. Не обійшлося без тролінгу та гумору. Такий він, сексуальний футбол по-українськи.

У найкращого бомбардира УПЛ серед тих, хто не грає в нападі, ідилія. Богдан Лєднєв з коханою – це завжди море квітів.

В Артема Мілевського все серйозно. Майже все.

У непростий для Артема Бєсєдіна час його підтримують найближчі.

Ну, а кохана Луніна Анастасія, яка знається на хороших пабліках, отримала розкішний подарунок.

@lunin_andrey спасибо ️️️️

Допис, поширений A️L️ (@a.nastasica)

Еротична збірна України – з ким святкуватимуть День Валентина футболісти національної команди

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