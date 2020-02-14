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Еротична збірна України – з ким святкуватимуть День Валентина футболісти національної команди

08:00 3036 Читать на русском
Еротична збірна України – з ким святкуватимуть День Валентина футболісти національної команди
Дружина Романа Яремчука / Instagram Христини Яремчук

14 лютого – улюблене свято багатьох закоханих. "Футбол 24" не залишився осторонь події та підготував неймовірну за красою підбірку, присвячену найголовнішим людям у житті гравців збірної України.

До старту Євро-2020 залишилося менше 4-х місяців. Безумовно, тренерський штаб та гравці збірної України вже думають про континентальний форум, а їхні половинки готуються підтримати своїх коханих на чемпіонаті Європи. У Амстердамі та Бухаресті зберуться дружини та дівчата гравців національної команди, які до останнього вболіватимуть за "синьо-жовтих".

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З нагоди Дня святого Валентина "Футбол 24" сформував так звану "еротичну збірну України" – коханих половинок футболістів національної команди.

Андрій Пятов + Юлія Пятова

З дружиною Юлією воротар виховує чотирьох дітей – трьох доньок та сина. За словами голкіпера збірної України, він зі своєю майбутньою дружиною познайомився у фітнес-центрі, коли виступав за дубль Ворскли. Тоді майбутньому першому номеру "синьо-жовтих" було лише 20 років.

Одного разу Юлія прийшла на матч Ворскли, а у ворота Пятова призначили пенальті. "Відіб'є – поцілую", – зізнавалася згодом майбутня дружина голкіпера. Відбив. Це була доля.

Денис Бойко + Валерія Бойко

Дружина голкіпера Динамо має більше 65 тисяч підписників у Instagram та є однією з найвідоміших дружин футболістів. Пара узаконила свої стосунки ще у 2012 році, причому для обох цей шлюб став другим. Денис та Валерія познайомилися в той час, коли голкіпер на правах оренди виступав за Кривбас.

У пари підростає син Нестор. Цікаво, що він є сином Валерії від попереднього шлюбу.

Андрій Лунін + Анастасія Томазова

Нещодавно Анастасія Томазова отримала від Андрія Луніна пропозицію стати його дружиною, на яку відповіла згодою. Дівчина, хоч і народилася у Дніпрі, але вболіває за донецький Шахтар, а пара перебуває у стосунках декілька років – ще до переїзду воротаря в Іспанію. Андрій та Анастасія познайомилися в інтернеті, коли голкіпер лише починав кар'єру в Дніпрі.

"Кохана мене прекрасно розуміє. Вона знає, що таке футбольне життя, роз’їзди, заїзди. Тому підлаштовується під мене – з цим проблем немає", – розповідав голкіпер збірної України про свою наречену, яка старша за нього на кілька років.

Олександр Караваєв + Людмила Караваєва

Латераль Динамо познайомився з майбутньою дружиною в Криму, коли виступав за Севастополь. Саме у Криму подружжя відгугляло весілля ще у 2014 році. Зараз Олександр та Людмила виховують доньку Аріану, якій незабаром виповниться 5.

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Сергій Кривцов + Юлія Кривцова

З майбутньою дружиною Юлією захисник Шахтаря познайомився ще у Запоріжжі, коли захищав кольори місцевого Металурга. Пара перебуває у шлюбі вже близько 7-ми років та виховує трьох дітей – сина Андрія (6 років) і доньок Алісу (4 роки) та Єсенію (незабаром виповниться 2).

Микола Матвієнко + Анна Матвієнко

Центрбек Шахтаря, який так і не перейшов в Арсенал, одружився з уродженкою Донецька Анною Шокер, яка старша від нього на 4 роки. Пара зустрічалася більше трьох років, а побралася у 2019-му. Обраниця Матвієнка їздила за ним і до Львова, і до Полтави, де Микола грав на правах оренди. Минулого року у подружжя народилася донька Марія.

Віталій Миколенко + Вікторія Ассорова

Дівчина захисника Динамо вирізняється не надто типовою для подруг футболістів скромністю. Вікторія Ассорова є однолітком футболіста, закінчила школу у Сімферополі, а зараз своєю підтримкою сприяє прогресу молодого латераля збірної України. Віталія та Вікторію вже називають однією із наймиліших пар українського футболу.

Тарас Степаненко + Маргарита Степаненко

Маргарита є доволі відомою серед українських поціновувачів футболу. Дружина хавбека Шахтаря регулярно тішить прихильників розкішними світлинами у соцмережах.

Тарас та Маргарита познайомилися у Запоріжжі, а пішли до РАЦСу в 2013-му. Наразі у подружжя вже народилися троє синів – Святослав, Ярослав та Мирон. Дружина Степаненка полюбляє готувати, а також запустила виробництво власної лінії одягу.

Окремої уваги заслуговує момент освідчення Тараса. Гравець інсценував викрадення їхнього собаки, після чого разом з Маргаритою поїхав "на викуп" тварини. Після прибуття на місце призначення собака вибіг до дівчини з обручкою на повідку.

Сергій Сидорчук + Анна Сидорчук

Капітан Динамо познайомився з майбутньою дружиною ще у Запоріжжі, а одружилися вони у 2014 році. Згодом у подружжя народилася донька Кіра, а пізніше – двійнята (хлопчик та дівчинка).

Руслан Маліновський + Роксана Маліновська

Півзахисник Аталанти познайомився з майбутньою дружиною ще в Україні, а згодом Роксана вирушила за коханим у Бельгію. Пара побралася у 2016 році в Чехії. Нещодавно Руслан та Роксана вперше стали батьками – у них народилася донька.

Олександр Зінченко + Влада Щеглова (Седан)

Безумовно, найвідоміша любовна футбольна історія за останній час. Після перемоги збірної України над Сербією у червні 2019-го Зінченко підірвав медіапростір, поцілувавши журналістку у прямому ефірі. Як виявилося, Олександр та Влада на той момент вже перебували у стосунках. Згодом дівчина переїхала до нього у Манчестер, а пара регулярно публікує спільні фото у соцмережах та готується до весілля.

Віталій Буяльський + Аліна Буяльська

Півзахисник Динамо познайомився з майбутньою обраницею ще у школі. Пара тривалий час жила разом, перш ніж узаконити стосунки. За підтримки Аліни Віталій став одним із лідерів Динамо.

Дружина хавбека не соромиться свого тіла та періодично потрапляє у ЗМІ завдяки черговому спокусливому фото. У 2017-му в подружжя народилася дівчинка.

Євген Коноплянка + Вікторія Коноплянка

Вінгер Шахтаря та його дружина побралися у 2014 році. Євген та Вікторія є щасливими батьками двох дітей – Злати (4 роки) та Даміра (2). До слова, дружина Євгена знає про спорт не лише від чоловіка – вона має звання майстра спорту з бадмінтону. Тепер зрозуміло, звідки така фігура!

Віктор Циганков + ?

Про пасію лідера Динамо стало відомо декілька місяців тому, коли пара разом проводила відпустку. Дивно, але імені коханої Циганкова досі дізнатися не вдалося. Вміють же люди шифруватися!

Андрій Ярмоленко + Інна Ярмоленко

Зі своєю майбутньою дружиною екс-динамівець познайомився давно – ще тоді, коли статусом суперзірки і не пахло. Пара кілька років жила у цивільному шлюбі, після чого побралася у 2011-му. Андрій та Інна виховують двох синів – Івана (6 років) та Данила (4).

Інну без перебільшення вважають однією із найкрасивіших дружин футболіста – і не лише в Україні. Дружина вінгера "синьо-жовтих" регулярно тішить прихильників розкішною фігурою в Instagram – про неї добре знають не лише в Україні, а також у Німеччині, так і в Англії.

Мар'ян Швед + Ольга Швед

На відміну від клубної кар'єри, в особистому житті вінгера Селтіка все добре. Екс-карпатівець та його обраниця Ольга одружилися у 2016 році.

Роман Безус + Анна Безус

Півзахисник Гента перебуває у стосунках зі своєю дружиною вже близько 8-ми років. За цей час пара не лише змінила декілька міст проживання, а й стала батьками трьох хлопчаків. Ідилія!

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Роман Яремчук + Христина Яремчук

Найкращий бомбардир збірної України у відборі до Євро-2020 одружився у 2017-му. Не так давно Роман та його дружина Христина вперше стали батьками. Обраниця форварда старша за нього на 2 роки, а разом вони вже близько 7 років.

"Те, що я потрапив у збірну України – і її заслуга", – не без гордості заявляв Роман.

Артем Кравець + Анна Кравець

Одна з найвідоміших пар українського футболу. Побравшись майже 10 років тому, подружжя виховує двох синів – Івана та Влада. Що цікаво, вони – двійнята, народилися у 2017-му.

Анна активно займається благодійністю – дружина форварда та сам Кравець неодноразово купували обладанння для дитячих лікарень.

Бонус. Андрій Шевченко + Крістен Пазік

Безумовно, амурне життя збірників України буде неповним без головного тренера. Американська модель Крістен Пазік полонила серце Андрія ще на початку його кар'єри в Мілані. З часом у подружжя народилися одразу четверо синів, настаршому з яких (Джордану) вже виповнилося 15 років. Наскільки ж швидко біжить час!

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