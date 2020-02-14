Познайомилися під час матчу, а змінюють клуби лише парою – історія футбольного кохання з чемпіонату Франції

Зайду Юссуф та Навільї Уінек не просто обоє захищають кольори Сент-Етьєна, а стали найвідомішою парою у європейському футболі. "Футбол 24" розповідає про їхнє кохання.

Ми любимо футбол не лише за баталії на смарагдовому газоні. Найулюбленіша гра у світі сповнена непересічних історій успіху, слави, розчарувань та падінь. Звісно, повниться футбол також історіями справжнього кохання. 20-річний півзахисник Зайду Юссуф і його дружина – 22-річна Навільї Уінек. Обоє грають за команди французького Сент-Етьєна. Зайду по можливості завжди приходить на тренування своєї дружини. У своїх командах вони обидва грають під 28-м номером, обидва – у півзахисті, у обох – більш розвинена ліва нога і святкують голи однаково, стиснувши два кулаки.

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Пара навіть познайомилася на футбольному матчі. Це був перший матч Юссуфа на великому полі за участю команд молодших 14 років. Команди були змішаними, в одній із них грали і дівчатка, і хлопчики. "Всі говорили про дівчинку з гарним дриблінгом. Рідко можна було побачити дівчинку, що грає у футбол, з таким сильним ударом. У той час Навільї була технічніша за мене. По правді кажучи, з точки зору таланту, вона сильніша за мене. Але в тому матчі перемога була за моєю командою", – згадує Юуссуф.

Однак той матч не став яскравим початком їхнього кохання. Згодом спілкування перервалося, але в 2016-у Навільї Уінек перейшла у Бордо. Вже там Зайду і Навільї зблизилися, закохалися і одружилися. Обидва зізнаються, що головним магнітом для них став футбол. Хлопець цілеспрямовано не шукав собі половинку зі світу футболу: "Я не хотів дівчину, яка грає у футбол. Але я був вражений. Це було безумство. Футбол зблизив нас. Він створив зв'язок між нами. Ми не були б разом, якби не футбол".

У кінці минулого сезону Юссуф відвоював стабільне місце у складі Бордо. Однак влітку хавбек наважився на ризикований крок. Сент-Етьєн – команда вищого рівня, гравець ризикував знову опинитися серед резервістів, але рішення себе виправдало. За пів сезону Зайду провів на полі удвічі більше часу, ніж в усій минулорічній кампанії за Бордо. До того ж Навільї на той момент вже втратила своє місце у складі жирондинців. Чоловік привів її за собою у Сент-Етьєн: "Зайду сказав своїм новим менеджерам, що його дружина також грає у футбол і що вона – найкращий бомбардир в Орлеані. Вони погодилися дати мені шанс. Я перебувала під шаленим тиском, тому що я вже покинула свій попередній клуб, а Сент-Етьєн грає на вищому рівні".

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Парадокс, але Юсуфф досі не полюбив жіночий футбол, але не втрачає можливості відвідати ігри своєї дружини: "Через матчі чемпіонату та Ліги Європи не часто вдається побути вдома. Тому, коли можу, я приходжу подивитися на гру Навільї. Я не стежу за жіночим футболом, я просто стежу за нею. Мені потрібно знати, що відбувається".

Пара стала відомою після того, як про їхню історію розповіло провідне французьке видання L’Équipe Magazine. "Ми знали, що це станеться. Ми раніше вже про це думали, але хотіли залишитися в тіні. Проте популярність нам не заважає. Ми говорили про це і готувалися до цього. Ми знаємо, що можна показати на загал, а що потрібно зберегти для себе", – говорить Уінек.

Гравчиня усвідомлює, що їй буде важко реалізувати себе у футболі. Не в останню чергу через різницю в умовах оплати праці у чоловіків та жінок. Навільї навіть не розраховує, що професіональна кар'єра у футболі здатна забезпечити її на решту життя: "Жінкам буде важко, і знадобиться час, щоб почати заробляти стільки ж, скільки і чоловіки. Зейду – єдиний, кому я довіряю і кого підтримую у футболі. Ми не сперечаємося. На відміну від нього, у мене немає агента. Я просто не хочу цього. Чоловік може мені все порадити, і його присутність справді мені необхідна. Я говорю те, що бачу. І він робить те ж саме".

Хоча Юссуф і наголошує, що його дружина має значно більше таланту, Уінек переконана, що більшого успіху все ж досягне її чоловік. Зейду, до слова, вже отримує виклики в молодіжну збірну Франції. Навільї минулого сезону у складі Орлеана забила 11 голів у 17-и матчах. У Сент-Етьєні поки не все так добре – лише один забитий м'яч і три виходи на поле. Проте футболістка зізнається, що успіх Зейду сприймає як свій особистий: "Коли ми граємо у футбол один проти одного у своєму садку, він завжди перемагає. Я ж не можу грати до кінця свого життя. Я хочу мати сімейне життя, дітей. Я мрію, щоб Зейду досяг більшого. Тому що, якщо це зробить він, це буде схоже на те, що і я теж. Для нього важливо бути там, і футбол досі посідає чільне місце у нашому життя. Тому що футбол насправді і є наше життя".

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