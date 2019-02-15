"Безумство у День Валентина": німецькі ЗМІ остерігаються нічиєї у матчі Шахтар – Айнтрахт, згадуючи жахіття 2014-го

"Футбол 24" розповідає про реакцію німецьких ЗМІ на підсумок першого матчу між Шахтарем та Айнтрахтом у Лізі Європи (2:2). У Франкфурті серйозно шкодують, що команда Хюттера не зуміла вирвати перемогу.

Kicker: Турбулентний Айнтрахт

Провідне спортивне видання Німеччини пише про "вібруючий поєдинок", який дозволяє Айнтрахту підходити до повторного матчу у статусі фаворита.

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"Айнтрахт не виграв у сьомому матчі Ліги Європи поспіль, але 2:2 у холодному Харкові дарують франкфуртцям чудові шанси пробитись у шістнадцятку найкращих. Команди видали божевільний старт у День святого Валентина: помилка воротаря, пенальті та вилучення Степаненка. Підопічні Хюттера, заволодівши неочікуваною перевагою, знову вийшли вперед на початку другого тайму. 3 тисячі німецьких фанів, які прибули в Україну, несамовито раділи голу Костіча. Але попри тривалу зимову перерву донеччани не здались. Спочатку Трапп витягнув ближній удар Ісмаїлі, а згодом виявився безсилим після пострілу Тайсона. Перед фінальним свистком розкішні нагоди втратили Хінтереггер і Да Коста. Однак Айнтрахт має хороший гандикап перед матчем на власному полі", – зазначає Kicker.

Шахтар – Айнтрахт – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Bild: Франкфурт втрачає перемогу над Донецьком

"Айнтрахт зіпсував свою феноменальну переможну серію у Лізі Європи. При мінус семи градусах у Харкові команда Хюттера двічі вела в рахунку та двічі дозволяла супернику відігруватись. "Орли" повинні були перемагати в більшості, однак результативну нічию на виїзді також можна назвати позитивним результатом.

Попри холодну зимову погоду команди дуже швидко зігріли уболівальників на трибунах. Все розпочалось з Пятова, який на очах у керманича збірної України Андрія Шевченка припустився грубої помилки після удару головою від Хінтереггера. За якихось чотири хвилини Айнтрахт та Шахтар відпрацювали програму максимум – далі було пенальті та вилучення Степаненка. Після перерви суперники обмінялись ще двома голами. Фанати з Франкфурта, покидаючи стадіон, просто не могли повірити у нічийний підсумок гри за очевидної переваги хлопців Хюттера. 21 лютого Айнтрахт повинен завершити розпочате в Україні та пробитись у 1/8 фіналу", – пише Bild.

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Frankfurter Allgemeine: "Це безумство"

Франкфуртська преса сильно остерігається нічиєї в Харкові, пригадуючи сезон 2013/14. Після аналогічного результату в Порту на рідному стадіоні Айнтрахт розписав з "драконами" феєричну нічию 3:3 та покинув турнір.

"Після харківського матчу прихильники Франкфурта почуваються трохи спантеличено. Вони не розуміють, що робити з цими 2:2, які пробуджують старі страхи. З одного боку, гравці та функціонери були задоволені двома м'ячами і нічиєю з сильним суперником, який через політичну ситуацію повинен був грати не на власному стадіоні, а в Харкові. Однак гра складалась таким чином, що Айнтрахт міг розраховувати на більше", – зазначає найбільше видання Гессена.

"Це безумство", – цитує Frankfurter Allgemeine керманича Айнтрахта Аді Хюттера, який залишився розчарованим великою кількістю нереалізованих моментів за 80 хвилин гри в більшості.

Однак тут також віддають належне донецькому клубу: "Айнтрахт отримав найбільш неприємного суперника, який випередив Хоффенхайм у Лізі чемпіонів. Команда з українською обороною та бразильською атакою витиснула максимум з несприятливих обставин".

Frankfurter Rundschau: Добре, але чи достатньо добре?

"Айнтрахт отримав солідну перевагу над Шахтарем після першого матчу. Завдяки виїзним 2:2 гессенці мають усі шанси продовжити свою тріумфальну ходу в Лізі Європи. Шахтар майже весь поєдинок діяв удесятьох, але франкфуртцям забракло послідовності, щоб сповна використати чисельну більшість.

Цікаво, що п'ять років тому Айнтрахт на стадії 1/16 фіналу розписав таку ж нічию з Порту, але феєричні 3:3 у матчі-відповіді залишили "орлів" за бортом турніру. Той прецедент повинен бути достатньою засторогою для команди Хюттера", – пише журналіст Frankfurter Rundschau Томас Кільшенштайн.