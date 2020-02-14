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Влюбленные Шевченко, Зинченко и другие звезды Украины, сексуальный футбол экс-игрока Шахтера – День Валентина у наших

22:56 107 Читати українською
Влюбленные Шевченко, Зинченко и другие звезды Украины, сексуальный футбол экс-игрока Шахтера – День Валентина у наших
Александр Зинченко и его невеста Влада Седан
Тарас Котив Тарас Котив

Футболисты сборной Украины, звезды УПЛ, Динамо, Шахтера и не только отпраздновали День влюбленных, поздравив своих очаровательных девушек и жен. Андрей Шевченко, Александр Зинченко, Виктор Цыганков и многие другие.

Год назад День Валентина ознаменовался для Шахтера и Динамо безумными ничьими с Айнтрахтом и Олимпиакосом. Сегодня украинские футболисты только готовятся к возобновлению сезона, поэтому могли уделить больше времени своим половинкам. Не забывают поздравить своих любимых и легионеры сборной Украины, выступающие за рубежом. Так, очень милым постом отличился полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, который с каждым днем ​​любит свою Роксану все сильнее. Жена ответила, что любовь живет гораздо больше, чем 3 года, о которых говорят.

Познакомились во время матча, а меняют клубы только парой – история футбольной любви

Любимая Романа Яремчука Кристина поделилась фото своей замечательной пары.

️️

Допис, поширений ????????? ????????? (@ya_christinchik)

Лидер Динамо Виктор Цыганков, который не сыграл ни одного товарищеского матча из-за проблем со здоровьем, признается в любви.

Шахтер поздравляет фанатов с помощью Матвиенко, который мог уже сейчас играть где-то в АПЛ.

Александр Зинченко и Влада Седан поздравляют всех романтичным фото с пляжей. Саша еще не знал, что его Манчестер Сити на 2 сезона дисквалифицировали из ЛЧ.

Жена Виталия Буяльского не упустила возможности похвастаться "красивым фото" с мужем.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, как всегда, влюблен и вместе с Кристен Пазик.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко и его жена Маргарита влюблены и улыбчивы.

Рустам Худжамов, пожалуй, должен выиграть в номинации "фото дня" на праздник влюбленных. Голкипер, который начинал в Динамо, продолжил в Шахтере, а сейчас играет за Мариуполь в свои 37 не теряет навыков и не забывает о своих перчатках даже в наиболее интимные моменты. Не обошлось без троллинга и юмора. Такой он, сексуальный футбол по-украински.

У лучшего бомбардира УПЛ среди тех, кто не играет в нападении, идиллия. Богдан Леднев с любимой – это всегда море цветов.

У Артема Милевского все серьезно. Ну, почти все.

В непростое для Артема Беседина время его поддерживают близкие.

Ну, а любимая Лунина Анастасия, которая разбирается в хороших пабликах, получила роскошный подарок.

@lunin_andrey спасибо ️️️️

Допис, поширений A️L️ (@a.nastasica)

Еротична збірна України – з ким святкуватимуть День Валентина футболісти національної команди

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