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"Ви всіх за ідіотів тримаєте?": Заховайло звинуватив Лучі в хамстві та неповазі

6 липня 20:46 - Читать на русском
"Ви всіх за ідіотів тримаєте?": Заховайло звинуватив Лучі в хамстві та неповазі
Зоря – Олександрія – 2:2 / ФК Олександрія

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло розкритикував коментар глави комітету арбітрів УАФ Лучана Лучі щодо призначення пенальті у ворота Зорі у матчі проти Олександрії.

45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
 
Валерій Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерій Лучкевич
45’ Дмитро Хомченовський
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

"Це звучить як виклик для всієї футбольної громадськості. Містер Лучі... Ви що Всіх за ідіотів тримаєте? Чи Ви працюєте у приватній структурі?

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Будьте люб'язні, провести зустріч з журналістами і незалежними експертами і підтвердіть, або спростуйте домисли громадськості. Своїми діями Ви підриваєте авторитет до суддів і до системи VAR.

Звертаюсь до журналістів... невже хамство і неповага до громадськості містеру Лучі зійде з рук? Пропоную зробити запит в УАФ щодо його гонорарів, і скільки він заплатив з них податків в Україні", – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі став на захист головного арбітра матчу Зоря – Олександрія Катерини Монзуль, яку звинувачують у тому, що вона не зафіксувала офсайд у моменті з призначеним пенальті в ворота Зорі. До слова, прес-служба луганського клубу вже опублікувала на своєму сайті звернення, в якому звинувачує українських арбітрів в упередженому ставлення до себе і натякнула, що помилки суддів відібрали у підопічних Скрипника десять очок.

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Теги
футбольні фінанси Відеоасистент арбітра (VAR) Зоря - Олександрія Олександрія Олександрія УАФ Арбітри В'ячеслав Заховайло Комітет арбітрів УАФ Лучано Лучі Зоря Зоря
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