"Ви всіх за ідіотів тримаєте?": Заховайло звинуватив Лучі в хамстві та неповазі

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло розкритикував коментар глави комітету арбітрів УАФ Лучана Лучі щодо призначення пенальті у ворота Зорі у матчі проти Олександрії.

"Це звучить як виклик для всієї футбольної громадськості. Містер Лучі... Ви що Всіх за ідіотів тримаєте? Чи Ви працюєте у приватній структурі?

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Будьте люб'язні, провести зустріч з журналістами і незалежними експертами і підтвердіть, або спростуйте домисли громадськості. Своїми діями Ви підриваєте авторитет до суддів і до системи VAR.

Звертаюсь до журналістів... невже хамство і неповага до громадськості містеру Лучі зійде з рук? Пропоную зробити запит в УАФ щодо його гонорарів, і скільки він заплатив з них податків в Україні", – написав Заховайло на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі став на захист головного арбітра матчу Зоря – Олександрія Катерини Монзуль, яку звинувачують у тому, що вона не зафіксувала офсайд у моменті з призначеним пенальті в ворота Зорі. До слова, прес-служба луганського клубу вже опублікувала на своєму сайті звернення, в якому звинувачує українських арбітрів в упередженому ставлення до себе і натякнула, що помилки суддів відібрали у підопічних Скрипника десять очок.

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