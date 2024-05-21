"Три леви" оголосили список з 33 футболістів, які проведуть тренувальний табір перед Євро-2024. На сам турнір можна заявити лише 26 гравців, тому 7 ще доведеться відсіяти.

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Саутгейт вже зараз не побоявався проігнорувати чималу групу зірок – Маркус Рашфорд, Рахім Стерлінг, Бен Чілвел, Ріс Джеймс, Джейдон Санчо, Джордан Хендерсон, Калвін Філліпс та Нік Поуп на Євро точно не поїдуть. Натомість місце у попередній заявці отримали 4 гравців, які ще не провели жодної секунди за національну збірну. Це воротар Джеймс Траффорд (Бернлі), захисники Джарред Брентвейт (Евертон), Джарел Куанса (Ліверпуль) та хавбек Адам Вортон (Крістал Пелас).

Нагадаємо, на Євро-2024 англійці потрапили в групу С до Словенії, Данії та Сербії. Команда Саутгейта вважається однозначним фаворитом квартету і одним з головних на всьому турнірі.

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