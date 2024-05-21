"Гравці Зорі отримали премію, тому що настав день Х, 19 травня. Наскільки я знаю, вони отримали її навіть на день чи два раніше.

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Але була отримана одна премія з двох – інша це за перемогу над Брейдабліком (1:0, 4:0). Там йшлося про суму в 100 тисяч доларів на всіх, і для менеджерського, адміністраторського персоналу клубу. А от головний бонус – за вихід в єврокубки – команда отримала.

За моєю інформацією, розраховувався він справедливо, адекватно – за кількістю часу, який гравці проводили на полі. Це десь одна тисяча у валюті за один повністю зіграний матч. Тобто людина, яка провела 25-30 матчів, може змовити собі в Америці Теслу", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, рік тому Зоря посіла у чемпіонаті України третю сходинку. Бронза передбачала грошовий бонус, адже гарантувала груповий етап одного з єврокубків. Натомість навіть виступивши у ньому, гравці й тренери не отримали обіцяного. Через цей конфлікт щодо преміальних у березні стався бойкот групою футболістів Зорі матчу з Динамо.

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