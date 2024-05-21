"Можна замовити Теслу": журналіст озвучив солідні суми преміальних гравців Зорі
Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, скільки президент Зорі Євген Геллер виплатив бонусів футболістам за завойовану бронзу минулого сезону.
"Гравці Зорі отримали премію, тому що настав день Х, 19 травня. Наскільки я знаю, вони отримали її навіть на день чи два раніше.
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Але була отримана одна премія з двох – інша це за перемогу над Брейдабліком (1:0, 4:0). Там йшлося про суму в 100 тисяч доларів на всіх, і для менеджерського, адміністраторського персоналу клубу. А от головний бонус – за вихід в єврокубки – команда отримала.
За моєю інформацією, розраховувався він справедливо, адекватно – за кількістю часу, який гравці проводили на полі. Це десь одна тисяча у валюті за один повністю зіграний матч. Тобто людина, яка провела 25-30 матчів, може змовити собі в Америці Теслу", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".
Нагадаємо, рік тому Зоря посіла у чемпіонаті України третю сходинку. Бронза передбачала грошовий бонус, адже гарантувала груповий етап одного з єврокубків. Натомість навіть виступивши у ньому, гравці й тренери не отримали обіцяного. Через цей конфлікт щодо преміальних у березні стався бойкот групою футболістів Зорі матчу з Динамо.
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