"Жирона не отримує хороших новин, бо Ман Сіті хоче повернути Савіо, а Реал – Мігеля Гутьєрреса. Це проблема, бо є ймовірність, що і Довбик цього літа вирушить до Барселони. Це складніше через фінансову ситуацію "кулес". Їм доведеться вдатися до кількох компромісів", – заявив іспанський журналіст Едуардо Інда.

Довбик в обмін на кілька гравців – Барселона шукає шляхи до трансферу бомбардира Жирони

Довбика бачать вирішенням проблеми центрфорварда, яка була у Барселони упродовж сезону. Роберт Лєвандовскі не має гідного конкурента або напарника, коли доводиться силою дотискати суперника. Форвард збірної України з 21 голом в Ла Лізі продемонстрував свою здатність ламати будь-які редути.

Нагадаємо, Жирона вперше в історії кваліфікувалась в ЛЧ, але багато гравців орендовані, мають скромні клаусули або взагалі стають вільними агентами. Довбик до групи ризику не входить – угода ще на 4 роки і 30 млн євро ціни за версією Transfermarkt.

Циганков створив 2 голи, Довбик поров і забив, Яремчук просто поров – перемога не принесла Жироні ще один турнір