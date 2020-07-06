toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

"Вы всех за идиотов держите?": Заховайло обвинил Лучи в хамстве и неуважении

20:48 - Читати українською
"Вы всех за идиотов держите?": Заховайло обвинил Лучи в хамстве и неуважении
Заря – Александрия – 2:2 / ФК Александрия

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло раскритиковал комментарий главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи относительно назначения пенальти в ворота Зари в матче против Александрии.

45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
 
Валерий Лучкевич 19’
Максим Третьяков 76’
19’ Валерий Лучкевич
45’ Дмитрий Хомченовский
54’ Владлен Юрченко
76’ Максим Третьяков

"Это звучит как вызов для всей футбольной общественности. Мистер Лучи... Вы что Всех за идиотов держите? Или Вы работаете в частной лавочке?

Лучи: Украинские эксперты только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций

Будьте любезны, провести встречу с журналистами и независимыми экспертами и подтвердите или опровергните домыслы общественности. Своими действиями Вы подрываете авторитет к судьям и к системе VAR.

Обращаюсь к журналистам... неужели хамство и неуважение к общественности мистеру Лучи сойдет с рук? Предлагаю сделать запрос в УАФ на предмет его гонораров, и сколько он заплатил из них налогов в Украине", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи встал на защиту главного арбитра матча Заря – Александрия Екатерины Монзуль, которую обвиняют в том, что она не зафиксировала офсайд у моменте с назначенным пенальти в ворота Зари. К слову, пресс-служба луганского клуба уже опубликовала на своем сайте обращение, в котором обвиняет украинских арбитров в предвзятом отношении к себе и намекнула, что ошибки судей отобрали у подопечных Скрипника десять очков.

Заря расписала ничью с Александрией в матче со скандальными решениями VAR – луганчане упустили шанс обойти Динамо

blog_ava
"Динамо не позаздриш, якщо ще й Кубок програють": до Монзуль є претензії, або Хто – фаворит у битві за Лігу чемпіонів
15:30
9985
Теги
Видеоассистент арбитра (VAR) Заря - Александрия Александрия Александрия УАФ Арбитры Вячеслав Заховайло Комитет арбитров УАФ Лучано Лучи футбольные финансы Заря Заря
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
38
мин
Тоттенхэм
22:00
Эвертон
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук