"Вы всех за идиотов держите?": Заховайло обвинил Лучи в хамстве и неуважении

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло раскритиковал комментарий главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи относительно назначения пенальти в ворота Зари в матче против Александрии.

"Это звучит как вызов для всей футбольной общественности. Мистер Лучи... Вы что Всех за идиотов держите? Или Вы работаете в частной лавочке?

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Будьте любезны, провести встречу с журналистами и независимыми экспертами и подтвердите или опровергните домыслы общественности. Своими действиями Вы подрываете авторитет к судьям и к системе VAR.

Обращаюсь к журналистам... неужели хамство и неуважение к общественности мистеру Лучи сойдет с рук? Предлагаю сделать запрос в УАФ на предмет его гонораров, и сколько он заплатил из них налогов в Украине", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи встал на защиту главного арбитра матча Заря – Александрия Екатерины Монзуль, которую обвиняют в том, что она не зафиксировала офсайд у моменте с назначенным пенальти в ворота Зари. К слову, пресс-служба луганского клуба уже опубликовала на своем сайте обращение, в котором обвиняет украинских арбитров в предвзятом отношении к себе и намекнула, что ошибки судей отобрали у подопечных Скрипника десять очков.

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