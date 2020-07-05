Зоря розписала нічию з Олександрією в матчі зі скандальними рішеннями VAR – луганці втратили шанс обійти Динамо

В рамках 29-го туру УПЛ Олександрія відібрала очки у Зорі на виїзді, не давши луганцям піднятися на другу сходинку (2:2).

Зоря в разі перемоги над Олександрією обійшла б не тільки Динамо, а й Десну, повернувши собі другу сходинку в турнірній таблиці й посунувши киян на четверту. Втім, протягом поточного сезону УПЛ луганці програли три матчі з трьох, тож інтрига була серйозною – "жовто-чорні" навіть у найгіршій формі є найбільш незручним суперником для "мужиків". Попри таку важливість поєдинку, Віктор Скрипник поставив у ворота 20-річного голкіпера Мацапуру.

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Зоря активніше розпочала перший тайм, заробила кілька стандартів і провела кілька непоганих атак, але гострого завершення у всіх цих епізодах не було. До 10-х хвилин Олександрія явно вирівняла хід зустрічі, а на 17-й відкрила рахунок після прориву Безбородька правим флангом у штрафний – Денис відтер Чеберка, витягнув на себе Мацапуру й викотив пас на Лучкевича. Валерій, який і розпочав цю атаку, завершив її ударом у порожні ворота, хоча спочатку гол не зарахували через офсайд. Лише перегляд відеоповтору довів чистоту гола – 0:1!

Зоря огризнулася кволим ударом Громова в руки Паньківу, а на 25-й хвилині ледь не пропустила вдруге – це Третьяков отримав розрізний пас і вийшов віч-на-віч з Мацапурою, однак голкіпер вчасно вийшов з воріт і вибив м'яч з-під його ніг! Ще за п'ять хвилин Безбородько увірвався на лівий край штрафного й пробив у ближній кут з рикошетом. Повз рамку воріт. Після цього олександрійці перестали загострювати, але м'яч вони тримали краще й рухали швидше, регулярно контратакуючи. У Зорі до 40-х хвилин взагалі нічого не вдавалося.

Втім, наприкінці першого тайму луганці забігали. Так, на 42-й хвилині Хомченовський пробивав з меж штрафного у захисника, але швидко повернув м'яч, відкотивши його на Тимчика. Олександр подав на Кабаєва, однак сфера просто відскочила від нього – Паньків спіймав. Грицук відповів пострілом з дальньої дистанції в правий кут, але Мацапура спіймав "круглого". І вже рівно за хвилину Зоря відігралася: Хомченовський прийняв м'яч в метрах 23-х від воріт, після чого красиво закрутив його у дальній нижній кут – Паньків тягнувся, але не дістав. 1:1!

Другий тайм Зоря почала з облоги воріт Олександрії. Так, на 48-й хвилині Юрченко хитнув у штрафному Бабогла та пробив, але все одно зачепив Владислава. В наступній атаці Кабаєв прострілював з правого флангу – м'яч рикошетом від Мірошніченка пролетів повз дальню стійку! В наступній же атаці Тимчик з гострого кута поцілив у зовнішній бік сітки, а на 52-й хвилині Кабаєв заробив пенальті – щоправда, на повторах не дуже помітно, чи був там фол. Так чи інакше, Юрченко з "позначки" вивів Зорю уперед. 2:1.

Луганці одразу могли й закрити матч, однак постріл Кабаєва з-за меж штрафногопролетів над правою дев'яткою. Олександрійці огризнулися ударом Банади головою з подачі Грицука, але це було занадто неточно. Загалом, гра гостей явно розлагодилася. Не допомагала навіть травма Вернидуба, якого змінив менш стабільний Абу Ханна. На 68-й хвилині "мужики" змарнували черговий момент – це Юрченко завдав удар повз дальню стійку з прострілу Хомченовського. Здавалося, що зараз Зоря задушить Олександрію.

Втім, на 71-й хвилині підопічні Володимира Шарана переломили хід зустрічі. Грицук увірвався на лівий край карного майданчика й потужно пробив у ближній кут – Мацапура парирував перед собою й одразу накрив м'яч, однак Катерина Монзуль помітила контакт Абу Ханни з Шасталом, який, ніби-то, мав теоретичний шанс зіграти на добиванні (що сумнівно). Вбивши п'ять хвилин на перегляд повторів, Монзуль призначила пенальті – Абу Ханна тягнув Шастала за футболку. Третьяков ударом з "позначки" зрівняв рахунок.

Віктор Скрипник кинув у бій Лєднєва та Перовіча, однак Олександрія вже не відпускала контроль над грою грамотно збиваючи темп і вилітаючи в контратаки. На 83-й хвилині Третьяков міг поховати Зорю, перехитривши Мацапуру й вистріливши у відкритий голкіпером ближній кут – стійка врятувала луганців! Також з меж штрафного після передачі з правого флангу на 87-й пробивав Банада – вище воріт. Мірошніченко завдав удар з-за меж карного майданчика на 90-й – неточно. "Мужики" за весь цей час нічого цікавого не створили, і навіть сім компенсованих хвилин не допомогли їм врятувати перемогу.

Таким чином, Зоря втратила можливість обійти конкурентів в боротьбі за срібло. Луганці залишились на четвертій позиції, маючи 54 очки в активі; Динамо і Десна випереджають їх на 1 заліковий бал. Олександрія, набравши 44 пункти, тримається п'ятою.

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