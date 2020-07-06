Лучі: Українські експерти тільки чешуть язиком для створення штучних скандальних ситуацій

Глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі прокоментував спірну ситуацію, в якій Катерина Монзуль не зафіксувала офсайд у моменті з призначеним пенальті в ворота Зорі у матчі проти Олександрії (2:2).

"Там немає офсайду – м'яч перебуває перед гравцями. Читайте правило №11 про положення поза грою. Це демонструє слабкий рівень українських експертів.

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Тільки чешуть язиком для створення штучних скандальних ситуацій", – заявив Лучі у коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, на момент призначення пенальті Зоря вела у рахунку 2:1. До слова, прес-служба луганського клубу вже опублікувала на своєму сайті звернення, в якому звинувачує українських арбітрів в упередженому ставленні до себе і натякнула, що помилки суддів відібрали у підопічних Скрипника десять очок.

Відзначимо, що в офіційних правилах футболу, які затверджені міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB), в 11 пункті про положення "поза грою" сказано, що офсайд фіксується, коли будь-яка частина голови, корпусу або ноги гравця перебуває ближче до лінії воріт команди суперника, ніж м'яч і передостанній гравець команди суперника. Під дане визначення не підпадають руки.

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