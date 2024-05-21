"Сині", попри невдачі на початку сезону, зуміли забезпечити собі участь в єврокубках на наступну кампанію.

В АПЛ обирають гравців у збірну року – серед кандидатів лише один українець

Як повідомляє Talksport, майбутнє Маурісіо Почеттіно на чолі Челсі досі не вирішено. Аргентинець був не задоволений тим, що не брав участі в обговоренні трансферів команди і наразі хоче мати більше впливу при покупці нових гравців. Незабаром фахівець проведе зустріч з власниками "синіх", щоб остаточно вирішити свою долю.

Нагадаємо, що Маурісіо Почеттіно очолив Челсі влітку 2023 року. Під його керівництвом Мудрик і Ко посіли шосту сходинку у турнірній таблиці АПЛ. Чинна угода Почеттіно з клубом діє до 2025 року.

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