Почеттіно може покинути Челсі – у тренера Мудрика є одна вимога
"Сині", попри невдачі на початку сезону, зуміли забезпечити собі участь в єврокубках на наступну кампанію.
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Як повідомляє Talksport, майбутнє Маурісіо Почеттіно на чолі Челсі досі не вирішено. Аргентинець був не задоволений тим, що не брав участі в обговоренні трансферів команди і наразі хоче мати більше впливу при покупці нових гравців. Незабаром фахівець проведе зустріч з власниками "синіх", щоб остаточно вирішити свою долю.
Нагадаємо, що Маурісіо Почеттіно очолив Челсі влітку 2023 року. Під його керівництвом Мудрик і Ко посіли шосту сходинку у турнірній таблиці АПЛ. Чинна угода Почеттіно з клубом діє до 2025 року.
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