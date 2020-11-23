Після завершення матчу 9-го туру АПЛ між Арсеналом та Лідсом (0:0) трапився неоднозначний епізод.

Граніт Джака після завершення матчу вирішив поспілкуватися із форвардом сперника Езганом Аліоскі – обоє мають албанське коріння. Однак це не сподобалося Кірану Тірні, який ледь не влаштував сутичку прямо на полі.

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Захисника Арсенала розлютило, що Джака пішов обніматися з людиною, яка травмувала Сака і спровокувала Пепе заробити червону картку. Шотландець негайно зажадав пояснень від свого одноклубника. В інцидент довелося втрутися іншим гравцям команд.

Додамо, що Аліоскі виступає за збірну Північної Македонії, яка стала останнім суперником України на Євро-2020. Провокація Езгана у матчі з Арсеналом спрацювала – Ніколя Пепе буцнув його головою і майже на весь другий тайм залишив свою команду у меншості.

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