Арсенал зіграв унічию проти Лідса в рамках 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мікель Артета перед матчем заявив, що досконало вивчив стиль Марсело Б'єлси. Схоже, наставник Арсенала не лукавив, адже його команда зуміла не пропустити, причому провівши майже увесь другий тайм у меншості.

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Щоправда, забити "каноніри" також не змогли. Після 9 турів у лондонців лише 9 забитих м'ячів. Це антирекорд команди за останні 34 роки. Востаннє Арсенал був настільки беззубим в атаці на початку сезону ще під час кампанії 1986/87, коли після 9 турів було забито 6 голів.

Додамо, що наразі в активі Арсенала 13 залікових пунктів і 11-та сходинка турнірної таблиці АПЛ. У Лідса на два очки менше.

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