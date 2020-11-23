Гранит Джака после завершения матча решил пообщаться с форвардом сперника Эзганом Алиоски – оба имеют албанское корни. Однако это не понравилось Кирану Тирни, который едва не устроил потасовку прямо на поле.

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Защитника Арсенала разозлило, что Джака пошел обниматься с человеком, который травмировал Сака и спровоцировал Пепе заработать красную карточку. Шотландец немедленно потребовал объяснений от своего одноклубника. В инцидент пришлось вмешаться другим игрокам команд.

Добавим, что Алиоски выступает за сборную Северной Македонии, которая стала последним соперником Украины на Евро-2020. Провокация Эзгана в матче с Арсеналом сработала – Николя Пепе боднул его головой и почти на весь второй тайм оставил свою команду в меньшинстве.

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