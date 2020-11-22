Чемпіонат Англії 2020/21, 9-й тур

Фулхем – Евертон – 2:3

Голи: Б. Рід, 15, Лофтус-Чік, 70 – Калверт-Льюїн, 1, 29, Дукуре, 35

Нереалізований пенальті: Кавалейру, 68 (Фулхем)

Шеффілд Юнайтед – Вест Хем – початок о 16:00

Лідс – Арсенал – початок о 18:30

Фулхем у рідних стінах приймав Евертон. Вже на першій хвилині матчу гості відкрили рахунок – відзначився Калверт-Льюїн, який замкнув простріл Рішарлісона у штрафний майданчик. На 15-й "дачники" зрівняли завдяки голу Боббі Ріда. Проте, довго радіти їм не довелось – на 29-й Калверт-Льюїн записав до свого активу дубль, а трохи згодом перевагу закріпив Дукуре – 1:3.

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У другому таймі господарі відчайдушно намагались зрівняти і під час контратаки на 68-й заробили одинадцятиметровий, але його не зумів реалізувати Кавалейру – удар не вийшов і м'яч пролетів високо над поперечиною. Це не засмутило "дачників" і за дві хвилини вони таки відквитали один гол – Лофтус-Чік замкнув простріл Лукмана у карний майданчик. Цей гол став останнім у матчі і фінальний свисток зафіксував перемогу Евертона – 2:3.

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