Француз добряче підвів свою команду, заробивши безглузде вилучення на початку другого тайму. Рахунок на той момент був 0:0.

Арсенал у меншості втримав нічию із Лідсом, Вест Хем без Ярмоленка мінімально здолав Шеффілд Юнайтед

Пепе щось не поділив з Аліоскі. Француз спочатку штовхнув македонця, а потім буцнув його головою в ніс. М'яча і близько не було в цьому епізоді. Ентоні Тейлор подивився VAR і вилучив нападника.

Додамо, що Арсенал зумів відстояти нічию навіть удесятьох. Лондонці з 13-ма пунктами розташувалися на 11-й сходинці турнірної таблиці. Пепе в нинішньому сезоні зіграв 12 матчів, у яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.