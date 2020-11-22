Пепе отримав вилучення за удар суперника головою – відео брутального фолу нападника Арсенала
20:36 - Читать на русском
Нападник Арсенала Ніколя Пепе не дограв поєдинок 9-го туру АПЛ проти Лідса.
52’ Ніколя Пепе
Француз добряче підвів свою команду, заробивши безглузде вилучення на початку другого тайму. Рахунок на той момент був 0:0.
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Пепе щось не поділив з Аліоскі. Француз спочатку штовхнув македонця, а потім буцнув його головою в ніс. М'яча і близько не було в цьому епізоді. Ентоні Тейлор подивився VAR і вилучив нападника.
Додамо, що Арсенал зумів відстояти нічию навіть удесятьох. Лондонці з 13-ма пунктами розташувалися на 11-й сходинці турнірної таблиці. Пепе в нинішньому сезоні зіграв 12 матчів, у яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.
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