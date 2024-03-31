"Ван Дейк – найкращий захисник, тому що він уміє обирати позицію, розмовляти з партнерами по команді та має сильний менталітет. Він лідер.

Забарний: Я думав повернутися в Україну, аби воювати

У спорті, коли іноді все йде не так, як ти хочеш, потрібно натиснути на кнопку, прокинутися, і в кожній команді є такі гравці.

Ерлінг Холанд – хороший нападник, один із найкращих, і я розумію, чому. Він швидкий, сильний, добре б'є і добре тримає м'яч. У нього дуже складно відібрати м'яч", – сказав Забарний у коментарі The Times.

Нагадаємо, українця активно сватають у Ліверпуль – спортивний директор "червоних" Річард Х'юз, який раніше працював на аналогічній посаді у Борнмуті, має посприяти трансферу. Зрештою, "вишні" також готуються до продажу Іллі, прагнучи повторити "кейс Натана Аке", якого свого часу продали у Манчестер Сіті за 45,3 млн євро.

АПЛ: Мудрик заробив пенальті та 2 вилучення, Челсі відпустив аутсайдера, автогол Евертона приніс Забарному перемогу