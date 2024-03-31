"Дуже небезпечна ситуація, щодня гине багато людей. Мої друзі в Україні налякані. Вони не можуть вийти на роботу через повітряні атаки, тривоги. Мій друг був солдатом, захищав нашу країну відразу на кордоні, прилетіла граната і поранила його в ногу. Він мій ровесник. Ми грали один проти одного в дитинстві.

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Я пишаюся тим, що граю за свою країну, але він герой. Я спілкувався з іншим товаришем, який захищає нашу країну, і він каже, що важко морально. Ти бачиш, як люди гинуть, втрачаєш друзів, шкільних друзів.

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Важко, коли я виходжу на поле, переглянувши новини, а там ракета щойно влучила в будівлю. Люди гинуть, мої люди, щодня. Я був у Києві, коли війна почалася. Я знаю, як це – почути сигнал тривоги і йти до безпечного місця. Я знаю, як це страшно для всіх. Тож я подумав, що я можу зробити найкраще для своєї країни? Я думав про те, щоб повернутися воювати. Я можу просто взяти зброю і навчитися. Але ні, я повинен грати. Український народ потребує мене на цьому місці, щоб розповісти світові.

Від початку війни я пожертвував багато грошей для нашої армії, для нашого народу, для своїх друзів, які йдуть на війну і захищають нашу країну. В мене є їжа, будинок, безпека, а у когось немає. Мені треба допомагати. Якщо українці не допомагають українцям, то чому б це робили європейці, американці чи англійці?" – сказав Забарний у коментарі The Times.

Нагадаємо, Ілля переїхав на Туманний Альбіон 31 січня 2023 року з Динамо і обійшовся Борнмуту у 22,7 млн євро. У поточному сезоні він провів за англійців 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 28 млн євро.

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