Минулими вихідними Слот досяг усної угоди з Ліверпулем. Клубу і тренеру залишилося залагодити формальності у вигляді оформлення документів. Екс-нападник "червоних" Роббі Фаулер зізнався, що взагалі нічого не знав про цього нідерландського фахівця.

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"Буду чесний. Я й гадки не мав, хто такий Арне Слот. Я нічого про нього не знав, включно з тим, який футбол він ставить своїм командам. Мені довелося "погуглити", щоб дізнатися про нього побільше. Що ж, час покаже, чи зможе він зробити Ліверпуль сильнішим, ніж це вдалося Клоппу. Це буде непросто. Гравці працювали під керівництвом Клоппа майже дев'ять років, і тепер раптово все має змінитися.

Упевнений, керівництво клубу провело гарне дослідження перед вибором тренера. Вважаю, Слот – хороший вибір. Вони шукали не швидке рішення, а людину, яка розуміє вболівальників і клубну культуру", – цитує Фаулера Daily Mirror.

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