У суботу, 30 березня, футболісти збірної України зіграли в 30-му турі АПЛ 2023/24. Рахунок і огляд матчів Челсі – Бернлі та Борнмут – Евертон читайте на "Футбол 24".

АПЛ 2023/24, 30-й тур

Челсі – Бернлі – 2:2

Голи: Палмер, 44 (пен), 78 – Каллен, 47, О'Ші, 81

Вилучення: Ассіньон, 40 (Бернлі)

Борнмут – Евертон – 2:1

Голи: Соланке, 64, Коулмен, 90+1 (авт) – Бету, 88

Михайло Мудрик, який забив переможний гол у матчі Україна – Ісландія і вивів команду Сергія Реброва на Євро-2024, потрапив у стартовий склад на матч АПЛ проти Бернлі. Маурісіо Почеттіно дав шанс вінгеру збірної України, довіривши йому місце в основі.

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Забігаючи наперед, Почеттіно не прогадав – Мудрик провів солідний матч. Вже на другій хвилині Коул Палмер наважився на удар з гострого кута – повз ближню стійку. "Сині" мали ще один момент у дебюті гри – після удару Енцо і рикошету м'яч зачепив стійку. Бернлі відповів проривом Брууна Ларсена, який з гострого кута не влучив у ворота, а на 14-й врятував тільки Петровіч, який дотягнувся до м'яча, що летів у дальній кут.

На 16-й хвилині класно зіграв Мудрик. Михайло технічно пройшов двох суперників, а Лоренц Ассіньон зупинив українця лише ціною жовтої картки. Перша вдала дія від українця, який невдовзі після цього пробив по воротах. Неточно. А от удар Палмера кількома секундами раніше був гостріший – на шляху м'яча став захисник.

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Челсі продовжував тиснути. Джексон опинився перед Мурічем, але кіпер Бернлі ногою перевів м'яч на кутовий. Втім, за кілька миттєвостей м'яч таки влетів у сітку. Палмер і Мудрик розіграли кутовий, Михайло навісив, а Дісасі заніс м'яч у ворота. На жаль для Челсі, він зробив це рукою. VAR скасував гол, відібравши у Мудрика третій асист у сезоні.

Згодом міг забивати і сам Мудрик. Українець отримав пас від Джексона на лінії штрафного, однак, перебуваючи абсолютно один, пробив у кіпера гостей. Супершанс не використав Михайло – за збірну з Ісландією вийшло куди краще.

А на 40-й хвилині Мудрик знову проскочив Ассіньона, який збив його в межах штрафного. Пенальті та друга жовта захиснику Бернлі – вердикт арбітра був суворим. VAR підтвердив початкове рішення. Відповідно, Мудрик заробив 11-метровий і вилучення для суперника ще до перерви. Червону отримав ще й Венсан Компані – легендарний бельгієць вкрай активно протестував проти рішення арбітра. А пенальті ефектною панєнкою реалізував Коул Палмер – 1:0 на 44-й хвилині.

Premier League. Where this is a penalty and a second yellow. pic.twitter.com/CJB6bKWjoK — Eduardo Hagn (@EduardoHagn) March 30, 2024

Старт другого тайму став для Челсі холодним душем. Бернлі швидко відігрався – на 47-й хвилині Джош Каллен у дотик влучив точнісінько в нижній кут. Вагома заслуга належить і Вітінью, який перед тим на фланзі розібрався з Мудриком.

Челсі міг знову виходити вперед. Енцо класним пасом вивів Гюсто майже сам на сам з воротарем. Жахливий прийом француза завадив пробити. У наступній атаці Бернлі ледь не забив вдруге – Петровіч врятував після удару Фостера головою. На 60-й хвилині черговий шанс змарнував Мудрик, удар якого заблокували. Після спроби Мадуеке м'яч таки долетів до Муріча, але без проблем для кіпера гостей. Удар Палмера був небезпечнішим – тут вже Муріч врятував.

Почеттіно пішов ва-банк, випустивши Стерлінга замість Кайседо. Заміна спрацювала на 78-й хвилині. Затяжна атака Челсі завершилася ефектним пасом Рахіма п'ятою, яким не мав права не скористатися Палмер. Коул оформив дубль – 2:1.

Але Бернлі у меншості знову відігрався! На 81-й хвилині успіх гостям приніс кутовий. О'Ші головою замкнув подачу, а Петровіч врятувати не зумів, хоча мав би забирати м'яч до рук. Бернлі ще й ледь не виграв – Родрігес спершу влучив у поперечину, а на добиванні пробив вище! У підсумку, 2:2 – Челсі набрав 40 очок і йде 11-м, Бернлі залишився передостаннім (18 балів).

Оцінка Мудрика від Sofa Score – 8,3. Це другий бал у складі Челсі після Палмера (10). В активі Михайла 4 ключові передачі, 0,54 очікуваних асистів, 0,28 xG, 6 з 8-ми вдалих спроб дриблінгу і 25 втрат м'яча.

Dominic Solanke is having a fantastic season for the Cherries #BOUEVE #BBCFootball pic.twitter.com/SjW6odW9yL — BBC Sport (@BBCSport) March 30, 2024

В іншому матчі очікувалося "українське дербі" – Ілля Забарний мав протистояти Віталію Миколенку. Щоправда, в основі вийшов тільки представник Борнмута, який відіграв весь матч. Миколенко опинився поза заявкою через хворобу. "Вишні" провели перший тайм активніше, але свій момент мав і Евертон. Однак до перерви забитих голів не було – 0:0.

Борнмут таки вийшов уперед в середині другого тайму. На 64-й хвилині відзначився Домінік Соланке. Найкращий бомбардир господарів виграв позицію в двох захисників і головою пробив під поперечину. 16-й гол Соланке в поточному сезоні АПЛ – повторення рекорду Борнмута.

Евертон, здавалося, все ж уникнув поразки, забивши на 88-й хвилині. Гол до свого активу записав Бету, скориставшись непорозумінням захисника з кіпером (Забарний у голі не винен). Але Борнмут таки зумів забити переможний м'яч, автором якого став... Коулмен. Легенда Евертона у простій ситуації зрізав м'яч у власні ворота на 90+1 хвилині.

Евертон перебуває на 16-му місці (25 балів), відірвавшись від зони вильоту на 3 очки. "Іриски" довели безвиграшну серію в чемпіонаті до 12-ти матчів. Востаннє команда Віталія Миколенка перемагала в АПЛ ще 16 грудня. Борнмут з 38-ма очками розмістився на 13-й позиції.

Оцінка Забарного від Sofa Score – 6,6 (середній бал у Борнмуті). Захисник збірної України втратив м'яч аж 15 разів, відібрав 1 раз, і віддав 15 неточних передач з 41 (точність – 63%). З довгими пасами повний провал – 0 вдалих з 9-ти.

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