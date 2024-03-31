"Ван Дейк – лучший защитник, потому что он умеет выбирать позицию, разговаривать с партнерами по команде и у него сильный менталитет. Он лидер.

Забарный: Я думал вернуться в Украину, чтобы воевать

В спорте, когда иногда все идет не так, как ты хочешь, нужно нажать на кнопку, проснуться, и в каждой команде есть такие игроки.

Эрлинг Холанд – хороший нападающий, один из лучших, и я понимаю, почему. Он быстрый, сильный, хорошо бьет и хорошо держит мяч. У него очень сложно отобрать мяч", – сказал Забарный в комментарии в комментарии The Times.

Напомним, украинца активно сватают в Ливерпуль – спортивный директор "красных" Ричард Хьюз, ранее работавший на аналогичной должности в Борнмуте, должен поспособствовать трансферу. В конце концов, "вишни" также готовятся к продаже Ильи, стремясь повторить "кейс Натана Аке", которого в свое время продали в Манчестер Сити за 45,3 млн евро.

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