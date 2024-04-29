У Ліверпулі очікують, що Салах залишиться в команді влітку і продовжить свої виступи у складі мерсисайдців наступного сезону. Термін угоди єгипетського форварда з "червоними" розрахований до літа 2025 року, і керівництво клубу вважає, що Мохамед збирається поважати свій контракт. Про це інформує The Athletic.

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Салах не подавав жодних ознак стосовно свого ймовірного відходу. Тому боси Ліверпуля зробили висновок про те, що форвард хоче залишитися.

Останнім часом навколо Салаха ходить багато чуток про можливе продовження кар'єри гравця в чемпіонаті Саудівської Аравії. Минулого літа Мохамед відхилив пропозицію Аль-Іттіхада, і відтоді інтерес саудівського клубу до єгиптянина нікуди не зник – він просто став менш агресивним.

Повідомляється, що Ліверпуль буде готовий розглянути продовження контракту зі своїм 31-річним форвардом, але коли це станеться – невідомо. "Усьому свій час", – зазначає джерело.

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