Півзахисник Динамо Віктор Циганков продовжує відновлюватися після першої половини сезону. 24-річний футболіст вже встиг провести частину відпустки на Мальдівах, де зважився на рішучий крок і освідчився своїй коханій Романі.

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Тепер лідер Динамо вирішив кардинально змінити кліматичні умови і з розпеченого пляжу перебрався у холодну зиму Буковеля. Циганков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував фото засніжених гір Карпат і відео зі свого номера.

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