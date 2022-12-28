З пляжу у гори – Циганков продовжує відпустку в Карпатах
12:43 - Читать на русском
Лідер Динамо Віктор Циганков насолоджується відпочинком.
Півзахисник Динамо Віктор Циганков продовжує відновлюватися після першої половини сезону. 24-річний футболіст вже встиг провести частину відпустки на Мальдівах, де зважився на рішучий крок і освідчився своїй коханій Романі.
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Тепер лідер Динамо вирішив кардинально змінити кліматичні умови і з розпеченого пляжу перебрався у холодну зиму Буковеля. Циганков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram опублікував фото засніжених гір Карпат і відео зі свого номера.
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